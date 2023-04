Début des vacances scolaires à Bruxelles et en Wallonie : la SNCB s’attend à une hausse modérée des voyages

S’il est difficile de quantifier le nombre de navetteurs supplémentaires en cette situation encore inédite, la SNCB estime qu’augmenter l’offre de trains pour ces vacances printanières ne serait pas judicieux, l’offre habituelle devant a priori largement répondre à la demande. Tout juste la SNCB renforcera la fréquence de trains vers la Côte pour compenser la diminution du nombe de trains due aux travaux entre Gand et Bruges.

La SNCB dit toutefois constater “une constante progression et un enthousiasme croissant pour les voyages de loisirs. Depuis plus d’un an maintenant, les chiffres de fréquentation du week-end dépassent quasi systématiquement ceux d’avant la crise sanitaire. La même tendance se remarque à l’international où nous constatons également une augmentation des réservations de 10 % depuis déjà 1 an. Pareil pour les voyages à l'international. Une augmentation qui marque d’autant plus l’intérêt pour les voyages en train. Pour les vacances des deux prochaines semaines, nous nous attendons à une hausse du voyage de loisirs pour les Wallons.”

Des bons plans à ne pas rater

La SNCB en profite pour rappeler ses bons plans en matière de déplacements par train. Des offres alléchantes que les navetteurs ont parfois tendance à oublier. À commencer par le week-end ticket qui permet de voyager à 50 % durant tout le week-end, y compris ce lundi. Par ailleurs, le Youth Holidays, qui permet aux jeunes de voyager partout en Belgique pour un prix forfaitaire de 19€ par semaine. Le Senior Ticket, permet quant à lui aux plus 65 ans de voyager à prix réduit pour un prix fixe de 7,8€ pour un aller et un retour, peu importe le parcours. “Beaucoup de navetteurs l’oublient mais, lorsque l’accompagnateur les contrôle, il leur émet alors un ticket de régularisation qui leur permet d’être remboursés du surplus s’ils ont payé trop cher.”

Enfin, le Discovery Ticket permet de voyager à 50 % du prix normal pour visiter une attraction ou un site touristique comme Pairi Daiza et Walibi ou encore des événements temporaires comme l’exposition sur Friends à Brussels Expo. Au total, une quarantaine de sites touristiques, évènements ou expositions temporaires sont proposées. “Il faut aussi rappeler que les enfants en dessous de 12 ans voyagent gratuitement, une façon idéale de voyager pour les excursions familiales.”