Le premier sujet abordé était les vacances. “Où passerez-vous les vôtres ?”. Toto Bongiorno, restaurateur, pense que le nouveau calendrier sera bénéfique au secteur du tourisme. Pour le secteur de l’Horeca, ça se présente bien selon lui. Christophe Depreter, secrétaire général UPAV, explique que le besoin de soleil et de vacances prend le dessus sur les autres postes de dépenses des Belges.

Les crédits hypothécaires connaissent-ils une hausse définitive ? Nawal Bensalem, rédactrice en cheffe adjointe de La Dernière Heure/Les Sports, affirme qu’aujourd’hui, les jeunes ne peuvent plus apporter de gros apports lors de leurs achats immobiliers.

En fin d’émission, le sujet Delhaize a été mis sur la table. Après avoir fait barrage au dépôt Zellik cette nuit, Felipe Van Keirsbilck, secrétaire Général de la CNE (CSC) explique ses motivations : “On a une multinationale qui est riche à milliards décide de se débarrasser de 9300 personnes sans aucune forme de concertation et sans espace de négociation donc ils nous répondent 'on ne veut pas parler avec vous. Vous accepterez d’abord et, quand vous accepterez qu’on jette ces 9300 personnes sur le marché, qui le veut les achète, après peut-être on pourra parler des détails'. Ça, c’est la violence de base. Ce n’est pas moi mais un évêque brésilien qui le disait : il y a trois types de violences qui existent : celle du système, qui est toujours la violence des puissants, ceux qui ont l’argent, ceux qui ont les armes, les moyens, puis il y a la violence de ceux qui essaient de se défendre. C’est de la légitime défense.”

Face à Maxime Binet qui questionne la violence, Felipe Van Keirsbilck explique que tout se passait dans le calme et sans violence. Mais selon lui, “la violence c’est de mettre des milliers de familles sur la rue sans même leur adresser la parole”, commence-t-il. “Le directeur de Delhaize fait une vidéo à tous ses collaborateurs pour s’adresser à tous ses collaborateurs, il parle de tout et de rien et il ne fait même pas référence au conflit. Ça, c’est de la vraie violence.”

Nawal Bensalem, rédactrice en cheffe adjointe de La Dernière Heure/Les Sports, prend la parole pour répondre aux positions de Felipe Van Keirsbilck : “Pour moi, alors que vous défendez les travailleurs, empêcher d’autres travailleurs de travailler, c’est une forme de violence.”

Le débat devient plus houleux, face à Felipe Van Keirsbilck qui déclare que Nawal Bensalem défend des intérêts capitalistes et celle-ci qui répond par la négative et déclare défendre les droits des travailleurs.