L’enquête alarmante sur les accidents au travail dans le secteur des titres-services : “Je vois beaucoup de gens travailler tout en étant blessés”

“J’ai été opéré en janvier et j’ai eu un arrêt maladie de 90 jours mais cela n’a pas été reconnu comme un accident du travail ni comme maladie professionnelle, raconte cette carolo âgée de 57 ans. On m’a justifié ce refus en m’expliquant qu’on ne travaillait pas essentiellement avec son épaule dans le secteur des titres-services. Or, je m’en sers au quotidien, notamment pour repasser et nettoyer certaines zones situées en hauteur, notamment des plafonds ou des vitres. La raison étant aussi qu’il faut que les bras soient en l’air durant les deux tiers du temps de travail”.

La situation vécue par Brigitte est loin d’être un cas isolé. Dans le secteur des titres-services, les blessures au travail sont très fréquentes. Problème, elles restent trop souvent ignorées et non reconnues comme étant des maladies professionnelles.

“Je vois de plus en plus de travailleuses et de travailleurs de ce secteur qui souffrent de tendinites chroniques ou d’autres blessures et qui continuent de travailler, notamment par peur de perdre leur emploi ou parce qu’ils ne veulent pas tomber sous la mutuelle et gagner moins, rapporte Elisa Munoz Gomez, médecin généraliste à Médecine pour le Peuple (La Louvière). Et pour ceux qui n’ont pas le choix de s’arrêter, c’est une perte de salaire non négligeable qui peut avoir de lourdes conséquences au quotidien”.

Les chiffres noirs des troubles musculosquelettiques

Pour Brigitte Darcque, cela représente une perte de près de 25 % des revenus chaque mois. “Nous sommes déjà sous-payés dans le secteur des titres-services mais depuis cet événement, je perds 500 euros par mois, déplore-t-elle. Cela se ressent à la fin du mois, d’autant plus que je vis seule avec mon fils, ça devient invivable. Je ressens beaucoup de colère, on se demande vraiment pourquoi certaines maladies ou blessures sont reconnues et d’autres non”.

D’après une enquête sur les troubles musculosquelettiques menée auprès de 413 patients des 11 maisons médicales de Médecine Pour Le Peuple, on apprend que 93 % des patients travaillant dans le secteur du nettoyage et des titres-services ont eu des douleurs aux articulations dans les 12 derniers mois et 82 % dans les 7 derniers jours. Concrètement, les douleurs sont très souvent estimées (85 %) en lien avec le travail. Et 82 % des travailleurs interrogés estiment que les douleurs sont directement liées au fait d’exécuter des mouvements répétitifs.

“Les régions pour lesquelles une douleur a été reportée le plus fréquemment sont le bas du dos, les épaules et le poignet, ensuite arrivent les coudes et les avant-bras, précise le Dr Munoz Gomez. L’étude met donc en lumière le fait que le secteur du nettoyage ainsi que celui des Titres Services sont tous deux des secteurs à risque pour développer des troubles musculosquelettiques. Cela implique que des mesures particulières doivent être prises, en termes de prévention et de reconnaissance de maladie professionnelle (comme par exemple la reconnaissance automatique de certains TMS), et sanctionner les entreprises qui ne les respectent pas. On prône aussi pour une approche beaucoup plus préventive afin de prévenir les risques”.