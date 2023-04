Accusée de vol, elle a du quitter l'entreprise. Patricia David, déléguée CNE pour les 71 magasins dépendant de la direction de Gembloux, l'a défendue auprès de nos confrères. "Elle a été distraite, elle comptait le payer ensuite. Elle ne s’est pas cachée pour le manger, elle se trouvait avec une collègue", explique la déléguée.

"En une heure, son sort était scellé. Quand je pense qu’il a fallu un an et demi pour licencier un ancien responsable Aldi pour harcèlement sexuel (...), ça me choque", lance Stanny Hermans, permanent national CNE.

Dieter Snoeck, porte-parole Aldi Belgique, a confirmé le licenciement de la collaboratrice à 7sur7. "La personne concernée a avoué un acte de vol au sein de notre magasin. Nous avons un règlement de travail strict et très clair à cet égard. Le vol, quel qu’il soit, est une faute grave. En ce cas, le licenciement est d’application”, a-t-il rappelé.