"Une pression supplémentaire": l'évaluation des enseignants approuvée par le gouvernement

Selon le porte-parole de la ministre de l'Education Caroline Désir, plusieurs modifications substantielles ont été apportées au texte afin de protéger davantage les droits des enseignants, c'est à dire au moins autant que celles prévues dans les procédures disciplinaires existantes.

Parmi les modifications apportées, on compte des mesures pour assurer que les pouvoirs organisateurs disposent de l'expertise utile en matière d'évaluation pour mener le processus de façon impartiale, la révision la portée des sanctions après une première mention défavorable et la possibilité de prolonger un plan d'accompagnement de l'enseignant si lors de sa deuxième évaluation, un membre du personnel n'a pas remédié à toutes ses carences.

Le décret devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024 mais les procédures d'évaluation sommative soit le deuxième volet de la réforme, dont les syndicats ne veulent pas, ne démarrera pas avant 2026.

"Une pression supplémentaire sur les épaules des enseignants"

Pour la CGSP-Enseignement, ces modifications n'ont rien de substantiel. "Le premier volet de la réforme ne nous dérange pas. C'est le deuxième qui nous pose problème car il ajoute un nouveau système d'évaluation à celui qui existe déjà. On va donc en avoir deux en parallèle. Pour nous ce n'est pas le fait de pouvoir renvoyer un enseignant qui pose problème mais c'est la pression que le nouveau système va mettre sur les épaules des profs. On n'est donc pas satisfait que les deux volets de la réforme aient été voté en même temps. Les balises qui sont mises, c'est à dire les chambres de recours, c'est des recours identiques à ceux qu'on a déjà sauf que dans l'avant-projet de décret, les délais sont beaucoup plus courts et la sanction est beaucoup plus sévère que ce qui existe déjà actuellement", estime Joseph Thonon, président de l'organisation syndicale.