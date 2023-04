Vous comptez vous rendre à Anvers ? Il sera bientôt impossible de se garer dans le centre-villes, à quelques exceptions près

Cette nouvelle politique de stationnement doit permettre au coeur de la Métropole, datant du 16e siècle, de respirer à nouveau en se débarrassant des véhicules de visiteurs qui, en quête d'une place, font tours et détours. Les bornes de paiement disparaîtront donc aussi des trottoirs, et il ne sera plus possible d'enregistrer sa plaque sur les applications de stationnement dans cette zone.

Des exceptions sont toutefois prévues pour le personnel soignant, les personnes porteuses d'un handicap et les entrepreneurs, notamment.

Quant aux riverains, ils pourront demander une carte pour permettre aux automobilistes leur rendant visite de bénéficier de quelques heures de parking - payant - dans la rue.

Actuellement, environ un tiers des places de stationnement sur la chaussée sont occupées par des visiteurs, calcule la Ville, qui entend également rendre l'espace public plus vert et plus agréable pour les piétons. Le centre historique dispose en outre de suffisamment d'alternatives, grâce à quelque 7.000 places de parking réparties dans plusieurs bâtiments de garages, ajoutent les autorités.