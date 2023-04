Métiers en pénurie: Georges-Louis Bouchez propose un nouveau bonus à l’emploi de 1500€ par an !

Si Conner Rousseau a débarqué cette semaine avec l’idée de sanctionner les chômeurs qui refusent un job au bout de deux ans, du côté du MR, on réclame ces sanctions depuis longtemps en allant un pas plus loin cette fois : l’exclusion des demandeurs d’emploi après deux refus, sera assortie d’une prime annuelle pour ceux qui, à l’inverse, ont accepté un métier en pénurie dont le salaire net est inférieur à 2 300 euros (salaire médian) !

“Ce bonus n’a de sens que si on applique nos mesures de sanction. Le système marche sur deux jambes : il n’est pas question d’offrir le volet incitant sans le volet sanction pour ceux qui ne veulent pas saisir leur chance”, insiste le président du MR, Georges-Louis Bouchez avant de nous détailler sa nouvelle proposition.

“Le MR a dressé 23 mesures visant à réformer le marché du travail. On ne peut pas établir une réforme fiscale sans réformer d’abord les pensions et le travail. Plus on augmentera le taux d’emploi, moins la fiscalité pèsera sur le dos des Belges. On compte actuellement plus de 140 métiers en pénurie. Cela va du secteur de la restauration, à la santé, en passant par la construction. On manque aussi de déménageurs, de boulangers, d’aides ménagères… La liste est longue. C’est sûr que pour certains métiers de l’IT par exemple, dont le salaire moyen est supérieur à 2 300 nets, une prime d’incitation n’est pas nécessaire pour les motiver à accepter un emploi. Nous visons donc tous les métiers en pénurie dont le salaire brut se situe en-dessous de 3 600 euros bruts, soit 2 300 euros net. On propose ainsi une sorte de treizième mois à celles et ceux qui accepteront ces emplois”.

Une prime annuelle illimitée dans le temps, basée sur le modèle du jobbonus déjà instauré en Flandre. Un jobbonus flamand dont le montant tourne aux alentours des 600 euros nets.

“Après deux ans ou deux refus d’emploi en pénurie, un chômeur doit être exclu et pouvoir travailler pour la collectivité. Il faut bien sûr améliorer la formation, réformer l’enseignement en alternance mais les mesures de sanction doivent également exister. Quand on voit que certaines parties de la Wallonie, gérées par des socialistes, affichent un taux dangereux d’activité de 50 %, soit une personne sur deux qui ne travaille pas, alors que ce taux d’activité est de 76 % en Flandre et de 81 % en Allemagne, on ne peut pas rester inactifs. En excluant du chômage ceux qui ne saisissent pas leur chance, on les dirige vers les CPAS et on permet ainsi, au niveau local, une meilleure activation à l’emploi. Une activation plus personnalisée, selon les besoins réels du marché, et la situation de la personne. Un sysyème plus efficace donc. Au Danemark, les demandeurs d’emploi travaillent pour la collectivité et sont activés localement. Nous pouvons nous inspirer de ce modèle”.

Pour ce qui est de la prime à l’emploi dans les métiers en pénurie, s’ils sont tous pourvus, Georges-Louis Bouchez assure qu’elle permettrait de réaliser un gain de 2 milliards et demi pour l’État. “On pourrait jouer dans un premier temps sur un abattement fiscal pour octroyer cette prime annuelle. Cela ne coûterait rien à l’employeur et cela n’altérerait en rien la compétitivité. C’est la première partie d’une baisse généralisée de l’impôt”, termine le président du MR.