MR à “Molenbeek”, PS à Charleroi, PTB à Anneessens…. voici où sera chaque parti pour la bataille du 1er mai

Célébrer cette fête, c’est l’occasion pour les partis de rappeler leur vision de la façon dont devrait s’articuler le travail.

Pour le PS, “c’est une occasion unique de se joindre à d’autres personnes pour célébrer le travail, l’égalité et la solidarité”. Le parti socialiste organise près de 600 rencontres de vendredi à lundi un peu partout en Belgique. Le point d’orgue de ce marathon visant à resserrer les liens des rouges aura lieu le lundi 1er mai. Plus de 120 activités sont prévues par toutes les fédérations locales à Arlon, Quaregnon, Rixensart, Molenbeek, Braine-l’Alleud, Mouscron ou encore Uccle. Au menu, des soirées dansantes, des petits-déjeuners, des brunchs, des dépistages visuels et diabète, des balades à dos de poney, des animations pour enfants avec château gonflable, de l’artisanat, des brocantes… le tout saupoudré de quelques discours.

guillement “Celui qui se lève tôt pour nourrir sa famille paie plus d’impôts que le rentier qui ne travaille pas et qui vit de sa fortune ! C’est injuste et absurde."

L’événement central aura lieu à l’Eden de Charleroi. Le bourgmestre et président des socialistes Paul Magnette y donnera un discours sur les inégalités dans le travail. “Celui qui se lève tôt pour nourrir sa famille paie plus d’impôts que le rentier qui ne travaille pas et qui vit de sa fortune ! C’est injuste et absurde. Il faut que ça change et que les ultra-riches paient ce qu’ils doivent à la communauté”, déclare en guise d’amuse-bouche le Carolo.

Les syndicats sur le front également

Les syndicats, pour qui les droits sociaux trouvent leur racine dans la lutte ouvrière, seront bien évidemment de la partie. La FGTB, par exemple, sera au Mont des Arts, à Bruxelles, avec deux scènes musicales, une rue syndicale, une exposition immersive sur la sécurité sociale, des débats et le traditionnel village militant. Le syndicat socialiste sera également présent en Wallonie picarde, à Charleroi, à Liège ou encore à Verviers.

Comme les années précédentes, le MR profitera de l’occasion pour célébrer travailleuses et travailleurs dans une zone que l’on pourrait qualifier de provocatrice puisque située dans le fief des rouges. Cette fois, les membres de l’autoproclamé “seul vrai parti du travail” se réuniront à Tour et Taxis, au nord de Bruxelles, à quelques mètres de Molenbeek. Au menu : moins de taxes, plus de pouvoir d’achat et des mesures pour booster le taux d’emploi en Belgique.

Le PTB organise des rencontres en plein air à Bruxelles, dans le Hainaut, à Mons, à Namur, dans le Brabant flamand, en Flandre-Occidentale, en Flandre-Orientale, à Gand, à Anvers et dans le Limbourg. “Il y aura à boire”, nous signale-t-on. Mot d’ordre ? “Tax The Rich !”

Échaudé, Ecolo laisse la place aux socialistes

Ecolo n’organise rien cette année car il y a de fortes chances que leur conseil de fédération tombe ce jour-là. C’est lors de cet événement dit participatif que la base du parti pourra valider le choix de la tête du parti pour remplacer Sarah Schlitz au poste de secrétaire d’État. Quelques députés pourraient toutefois être présents au Mont des Arts. Idem pour Groen. Le parti s’est aperçu que ses événements organisés le 1er mai n’attiraient pas grand monde. “On laisse la place aux socialistes”, résume la porte-parole.

Les Engagés ne feront rien. Le mouvement a déjà tenu un congrès le dimanche précédent à Mons où plus de 730 membres étaient présents.