Ce message se veut un contrepoids aux traditionnels discours des partis socialistes à l'occasion du 1er mai. "Je lis beaucoup d'articles de journaux avec des messages catastrophistes. Mais si on regarde la Flandre en particulier, les chiffres sont souvent bien meilleurs que ce qu'on lit. Il y a beaucoup de problèmes sociétaux auxquels nous devons nous attaquer mais cela n'empêche pas qu'il y a aussi des éléments positifs que nous devons oser voir", a-t-il déclaré.

Le ministre-président a notamment mis en avant le taux d'emploi flamand qui a atteint un niveau record de 76,7% l'an passé. "C'est 11 points de pourcentage plus haut que la Région wallonne et la Région bruxelloise. Et aussi 2 points de plus que la moyenne européenne", a-t-il affirmé.

"L'emploi est et reste la voie la plus structurelle et durable pour sortir de la misère", a-t-il ajouté. "Et sur ce plan aussi, la Flandre s'en tire bien. Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en Flandre a baissé de 15 à 16% en 2010-2016 à 11,2% en 2022. C'est deux à trois plus bas que dans les Régions wallonne et bruxelloise, et aussi moitié moins que la moyenne européenne".