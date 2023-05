Météo: une Fête du Travail sous un climat doux mais instable

Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Quelques averses se produiront le matin sur l'ouest du pays. En cours de journée, l'instabilité augmentera et des averses orageuses éclateront sur le centre et l'est du pays. Un temps plus sec accompagné d'éclaircies reviendra à la Côte et sur les provinces de l'ouest. Le temps sera doux avec des maxima de 13 à 15 degrés en Ardenne et de 15 à 18 degrés dans les autres régions. Le vent, d'abord faible de direction variable, deviendra ensuite faible à modéré d'ouest à nord- ouest.