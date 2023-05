De Croo critique le nationalisme: "Les plaidoyers qui disent que tout ira mieux si nous parlons tous la même langue, c'est l'attrait de la simplicité"

"J'ai entendu toute ma vie que la Belgique était un pays d'opinions différentes, avec des langues différentes, et que c'était un désavantage. Or, c'est exactement le contraire qui est vrai. Notre diversité est justement l'une de nos plus grandes forces", a-t-il encore ajouté.

M. De Croo a donc critiqué le nationalisme, en Flandre mais aussi à l'étranger. "Regardez le gâchis du Brexit, regardez Trump, Bolsonaro et Poutine. (...) Ce sont les désastres du nationalisme, et nous en parlons beaucoup trop peu. Les plaidoyers qui disent que tout ira mieux si nous venons tous de la même région, ou si nous parlons tous la même langue, c'est l'attrait de la simplicité. Donnez-moi un exemple d'un tel attrait qui n'a pas conduit à la destruction massive de la prospérité", a poursuivi le Premier ministre, ponctuant qu'il était néanmoins important de partager certaines valeurs, comme le respect de l'autre.