Georges-Louis Bouchez moqué après son passage dans une émission de téléréalité, le président du MR répond: "L’analyse de comptoir n'est pas morte..."

Dans le cadre de cette émission, plusieurs personnalités se sont rendues au Maroc pour se mesurer à l’entraînement militaire des forces spéciales, réputé pour être le plus dur au monde. Outre l'homme politique libéral, on peut citer le présentateur Koen Wauters ou l’ancienne star du basket-ball Ann Wauters.

Un passage de l'émission diffusé lundi a en particulier retenu l'attention des téléspectateurs. Dans celui-ci, une première évaluation des candidats est faite et concernant Georges-Louis Bouchez, il est déclaré qu'il "pense d'abord à lui-même, pas à l'équipe". "Tu es un poids mort. Que tu ne représentes rien pour l'équipe, c'est une chose. Mais qu'en plus, tu lui nuises, c'est inacceptable", dit-on encore à son sujet.

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes se lâchent sur Twitter, certains dressant un comparatif entre ces qualificatifs donnés dans l'émission et l'action politique du président du MR. "Et d'ailleurs, où en sont: les droits d'auteur IT? La prolongation du nucléaire? Le MR à 30%?", ironise un internaute sur Twitter. "Alexander De Croo approuve", tacle encore un autre.

Face à ces critiques et moqueries, Georges-Louis Bouchez a tenu à réagir. Sur Twitter, il a répondu à une attaque d'un journaliste qui déclarait :"Quand la téléréalité valide l'analyse politique". La réponse de GLB: "Et si vous attendiez le prochain épisode ? Ou trop pressé de m’attaquer peut-être ? Mais bon, je vois que l’analyse de comptoir n’est pas morte… comme quoi, certaines traditions demeurent."

Le président du MR est également revenu sur le sujet ce mardi matin, sur LN24 où il était invité: "J'ai l'habitude avec le Standaard et le Morgen qui sont des journaux de gauche". Georges-Louis Bouchez réagissait de la sorte aux sorties des deux médias flamands qui se sont montrés très critiques après le premier épisode diffusé. Ceux-ci ont affirmé que l'émission dressait un portrait humiliant de l'homme politique. Le Morgen dit qu'on y voit un "prétentieux" et que l'émission est un "assassinat télévisuel". Le Standaard quant à lui conclut en disant que GLB parle beaucoup mais agit peu.

Sur LN24, le président du MR a ajouté: "Je leur dirai d'attendre les prochains épisodes d'une part. D'autre part, je ne vois pas en quoi je fais preuve de prétention parce que moi-même, dès le début de l'émission, je dis que je n'avais aucune préparation physique. Je me pénalise moi-même puisqu'à la fin de la première journée, compte-tenu de ces difficultés, je refuse d'avoir droit au dîner parce que j'ai ralenti le groupe. Et vous verrez dans l'épisode suivant que je suis quelqu'un qui prend mes responsabilités. En rappelant aussi que c'est un jeu... Et si le Morgen et le Standaard font leur grande analyse politique sur cette base, ça en dit beaucoup sur eux. J'invite d'ailleurs le rédacteur de ces deux journaux à faire le même exercice. Après, on pourra juger".

Pas le premier à participer à ce genre d'émission

A noter qu'en Flandre, il n'est pas rare de voir ainsi un homme politique s'afficher de la sorte sur le petit écran. C'est moins coutumier en Wallonie mais il y a des exemples. Ainsi, le libéral Denis Ducarme a participé dernièrement à l’émission “Les traîtres” sur RTL-TVI. Quant au premier à avoir franchi le rubicon séparant gouvernance publique et télédivertissement, il s'agissait de Michel Daerden avec ses Douze travaux réalisés pour la RTBF.