Il faut qu’on parle : “Certains restent au chômage car ils ne trouvent pas leur voie, pas parce qu’ils ne veulent pas travailler”

Au sujet de la grève des scénaristes qui sévit actuellement à Hollywood, Charles van Dievort, chef du service Maga (Culture, médias, people) à la Dernière heure/Les Sports+, donne des explications. “Les scénaristes ont à peu près le même problème que les artistes sur les plateformes de streaming musical. En gros, ils sont payés au fixe, que ce soit un succès ou pas. Ce qui n’est pas très honnête, il faut bien l’avouer”, dénonce-t-il. “Si vous avez une série comme 'Game of Thrones' qui cartonne et que vous avez signé le contrat lors de la première saison, c’est un peu compliqué. Cela fait beaucoup de bénéfices pour les producteurs et les plateformes en elles-mêmes mais c’est rude pour les scénaristes qui conçoivent les histoires et on sait à quel point ils sont importants,” conclut-il.

Enfin, Alain Kupchik, artiste, intervient à propos du chômage. “Je pense qu’il y a un problème dans la manière dont ce système est fait, dans les cases qui ont été créées pour ranger les gens. Vous pouvez très bien rester chômeur, non pas parce que vous n’avez pas envie de travailler, mais parce que vous ne trouvez pas la voie dans laquelle vous réaliser”, estime le chroniqueur.

