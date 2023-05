Mais cette fois, cela semble être la bonne. Et il était temps ! "On a déjà eu une belle journée ce mardi, et mercredi et jeudi seront également de belles journées, confirme Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. On va, logiquement, largement dépasser les 20 degrés jeudi, avec beaucoup de soleil. On avait déjà dépassé les 20 degrés samedi dans certaines stations secondaires, mais ce sera une première à Uccle. Il faudra donc attendre le 4 mai pour connaître un jour de printemps (20 degrés ou plus, NdlR). C’est la première fois qu’il faut attendre aussi longtemps depuis 2016 (6 mai). Sur l’ensemble de la période à Uccle, soit depuis 1892, cela s’est tout de même produit 35 fois. En 1902, le premier jour de printemps s’était vraiment fait attendre puisqu’il s’était produit le 28 mai et la température avait atteint 23 degrés ce jour-là. Inversement, en 2019, on observait déjà le premier jour de printemps dès le 25 février avec 20,2 degrés."

Mais revenons à 2023. Il va falloir profiter de ces belles journées, car cela ne pas durer… Dès jeudi soir, on peut ainsi attendre des orages. “Une dégradation orageuse pourrait arriver dès jeudi soir, peut-être vendredi matin, et les températures vont revenir autour des normales de saison, soit environ 16 degrés, poursuit-il. La semaine prochaine, on pourrait même descendre un peu plus bas, d’ailleurs.”

De quoi continuer ce printemps décidément bien timide? "Le mois de mai s’annonce plutôt correct, attention, mais avec des phénomènes orageux assez réguliers. Une belle journée pourra connaître un épisode plus ou moins grand. Avec les orages, il est toujours impossible de dire à l’avance où et quand ils vont tomber. Pour la seconde partie du mois de mai, on attend tout de même une hausse des températures."

Il remet aussi l’église au milieu du village, quand on parle d’une année 2023 bien maussade. "Simple exemple avec des températures moyennes qui ont atteint 9 degrés en avril, contre 10,4 en moyenne. C’est donc plus frais, mais avec un peu de recul on se rend compte que cela reste plus élevé que la moyenne des températures sur la période 1971-2000. Tout est donc relatif."

Et si on attend tous avec impatience une longue période de beau temps, la chaleur devrait bien être au menu de l’été. "Les modèles continuent à indiquer un été chaud, avec un degré de plus que la moyenne. Au niveau des précipitations, Météo France annonce une météo 'neutre' sur nos régions. On peut donc en déduire qu’il y aura plus d’orages et de pluie qu’en 2022, mais sans excès", conclut-il.