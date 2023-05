Météo: matinée grisâtre avant des éclaircies dans l'après-midi

Et avec un vent faible virant au secteur nord-est à est, les températures chuteront sensiblement avec des minima proches de 0°C dans les vallées de l'Ardenne à 5°C dans les grandes villes.

Mercredi, le temps restera sec et généralement ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude ou l'un ou l'autre cumulus.

Les maxima seront compris entre 12°C sur les hauteurs de l'Ardenne à localement 16 ou 17°C en plaine, sous un vent d'est modéré. Jeudi, le temps restera sec jusqu'en fin de journée.

Les conditions seront souvent ensoleillées mais les champs de nuages élevés et moyens deviendront de plus en plus denses à partir du sud. Il fera temporairement plus chaud avec des maxima de 18 à 22°C. En soirée, une perturbation traversera le pays depuis le sud-ouest et sera à l'origine d'averses.

Vendredi, le temps deviendra variable avec des éclaircies mais progressivement aussi des averses qui pourront prendre un caractère orageux dans l'intérieur des terres l'après-midi. Samedi, la journée débutera avec de larges éclaircies en beaucoup d'endroits, si ce n'est en Ardenne où il faudra sans doute plutôt s'attendre à des nuages bas. Ensuite, la nébulosité deviendra variable partout et certains nuages cumuliformes pourraient d'ailleurs donner lieu à une averse.