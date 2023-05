Antidépresseurs, calmants ou somnifères : les pédopsychiatres s’inquiètent, nos enfants prennent trop de psychotropes

En tête du podium des psychotropes le plus souvent prescrits aux enfants, on trouve la Rilatine, traitement réservé aux enfants hyperactifs ou atteints d’un trouble de l’attention.

“On estime que 5 % des enfants belges sont diagnostiqués avec un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Les protocoles de soin pour ces enfants comprennent plusieurs choses dont des aménagements scolaires mais les médecins ont aussi tendance à prescrire facilement de la Rilatine et d’autres stimulants pour faciliter leur scolarité”, explique Delphine Jacobs, professeure Service de psychiatrie infanto-juvénile aux facultés universitaires Saint-Luc. Les antidépresseurs arrivent en seconde position du classement.

“Il n’est pas rare de voir des enfants ou des adolescents à qui un médecin a prescrit des antidépresseurs même si nous n’avons aucune preuve que ces médicaments fonctionnent pour ces tranches d’âge. Il y a aussi de plus en plus de médecins qui prescrivent des calmants et des somnifères. C’est interpellant car la majorité de ces médicaments sont très addictifs. Cela signifie qu’une tolérance s’installe très vite et qu’ils cessent vite de fonctionner, un dépendant risque alors de s’installer”, alerte la pédopsychiatre.

Selon une enquête des mutualités libres, la consommation d’antidépresseurs a augmenté de 42 % chez les 12/18 ans entre 2019 et 2022 et de 30 % chez les 19-24 ans.

Delphine Jacobs observe également un recours fréquent à des antipsychotiques, y compris chez des enfants ne souffrant pas de psychose. “Ce sont des médicaments qui sont de plus en plus souvent prescrits comme régulateurs de comportement, par exemple, à des jeunes qui sont en institution et sont un peu turbulents”, indique-t-elle.

Des alternatives à ces traitements existent pourtant.

“Si on prend l’exemple de la dépression et de l’anxiété, ce sont des troubles qui peuvent être traités dans le cadre d’une thérapie. Les pédopsychiatres ont d’autres outils que la médication pour traiter une série de troubles mais on en manque cruellement en Belgique. Faute de pouvoir obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, les familles se tournent vers les généralistes qui n’ont souvent pas d’autre solution à proposer face à un jeune ou à un enfant en détresse”, analyse-t-elle.

Un constat qui n’étonne pas Michaël Hogge, chargé de projets scientifiques au sein de l’Observatoire socioépidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles (Eurotox).

“On a publié un rapport pour évaluer l’impact de la crise du covid chez les jeunes et les indicateurs n’étaient pas bons or on sait qu’il y a un lien direct entre une santé mentale dégradée et une augmentation de la consommation des psychotropes illégaux ou légaux. L’INAMI a notamment constaté une augmentation des prescriptions de benzodiazépines. En Belgique, on a tendance à favoriser la voie pharmaceutique alors qu’il y a d’autres approches. Ces médicaments ne sont que des béquilles.”, déclare-t-il. D’autant plus que ces médicaments peuvent comporter des risques.

“Prescrire du Prozac avant la puberté n’a aucun sens mais ce n’est pas forcément dangereux. La Rilatine n’est pas dangereuse non plus. Le vrai problème, c’est plutôt les calmants et somnifères. Pour moi, ces médicaments ne devraient pas être prescrits à mineurs par des généralistes”, estime Delphine Jacobs.