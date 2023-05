"Il faut qu'on parle": drogues et médicaments chez l'enfant, salaires des présidents de partis et la mafia frappée au cœur

Güngör Karakaya, expert sénior aux Mutualités Libres, rappelle que les médicaments ne sont pas sans danger. "Les médicaments psychotropes ne sont pas exempts d'effets secondaires. Les anxiolytiques, les tranquillisants, les calmants, les somnifères et autres sont des médicaments qui sont pour la plupart d’entre eux susceptible de provoquer une descendance et une accoutumance". Des études ont montré également que les médicaments hypnotiques, les somnifères, les anxiolytiques et les calmants sont les médicaments qui sont le plus utilisés dans les tentatives de suicides.

Opération Eureka: la mafia frappée au cœur. Thierry Belin, secrétaire national du syndicat du personnel de police (SNPS), explique que la Belgique est au centre de l'Europe mais aussi de la criminalité. "C'est une faramineuse plaque tournante de la criminalité", indique-t-il. Selon Toto Bongiorno, restaurateur, la Ndrangheta se permet tout, y compris de rentrer dans un resto en 2007 à Dusibourg et de mitrailler sans se soucier des clients.

Faut-il un décumul incluant le mandat de président de parti? Selon Pierre Vercauteren, politologue, on pourrait imaginer une limitation du cumul de manière à limiter un revenu possible. "Mais il faut quand même garder une rémunération significative pour un président de parti quel qu'il soit. C'est une fonction tellement lourde que je pense qu'il faut la garder", conclut-il.