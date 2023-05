Les laboratoires belges parmi les plus grands consommateurs d’animaux, 1 million d’euros vont être débloqués pour limiter leur expérimentation

La ministre de l’Enseignement Supérieur Valérie Glatigny (MR) a fait un pas en ce sens en accordant pour 2023 un budget d’un million d’euros pour soutenir le développement d’alternatives à l’expérimentation animale par les chercheurs francophones.

Le même montant avait déjà été alloué au même poste en 2022 et le sera en 2024 également. Les Gouvernements wallons et bruxellois contribuent à hauteur de 540.000 euros au projet,

”Nous voulons réduire et remplacer au maximum, dès que c’est possible l’usage d’animaux d’expérience dans les laboratoires francophones. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous tablons évidemment sur l’innovation technologique mais aussi et surtout sur le talent de nos chercheurs qui s’engagent depuis de nombreuses années déjà dans cette voie”, explique la ministre.

Toutes les institutions universitaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles actives dans le domaine de la recherche (UCLouvain, ULB, ULiège, UNamur, Haute École Charlemagne) se sont rassemblées au sein d’une plateforme pour remplir cet objectif de diminuer le plus fortement possible l’expérimentation sur animaux au sein des laboratoires universitaires et académiques francophones en développant des alternatives viables à l’expérimentation sur animaux.

Parmi les outils des chercheurs et chercheuses : la Bio-impression 3D de modèles in vitro, qui permet de produire artificiellement des tissus biologiques, donne de bons résultats. L’informatique permet également de limiter fortement le nombre d’animaux nécessaires en simulant par exemple une expérience par ordinateur afin de choisir les molécules qui seront testées.

Une équipe de l’ULB qui se consacre à la recherche fondamentale sur le fonctionnement de la thyroïde a ainsi recours à des organoïdes, c’est à dire à des organes constitués intégralement en laboratoire, lui permettant de réduire considérablement les expérimentations sur les animaux.

”Grâce à l’évolution des techniques de culture, on arrive à forcer les cellules à s’organiser en 3 D et à synthétiser des organes. On l’a fait dans un premier temps à partir de cellules de souris et maintenant, on le fait à partir de cellules humaines. Techniquement, on obtient donc des organes fonctionnels sur lesquels on peut tester de nombreuses molécules”, explique Sabine Costagliola, chercheuse à l’Institut de recherche interdisciplinaire en Biologie humaine et moléculaire.

Grâce à cette technologie, les vies de nombreux animaux peuvent être épargnées. “Ces outils permettent d’éliminer les hypothèses qui ne sont pas les bonnes et d’utiliser l’animal uniquement au bout du processus.”

Dans ce cadre, l’expérimentation animale reste nécessaire mais elle nécessite beaucoup moins d’individus. “Travailler avec un animal, c’est très compliqué. Sur le plan éthique déjà et puis il faut remplir beaucoup de documents. On ne fait pas ça sans réfléchir. C’est très coûteux et ça ne fait jamais plaisir à un chercheur de potentiellement faire souffrir un animal”, affirme la scientifique.