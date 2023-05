Soupçons de collusions chez Bpost : une nouvelle affaire qui fait trembler les verts

Outre une série d’irrégularités bancaires, une série de départs est venue faire grincer les rouages de Bpost. La dernière en date, la plus retentissante, étant celle de Dirk Tirez. Le CEO “était chargé de faire revenir le calme au sommet et de poursuivre la transformation de l’entreprise. Mais, une fois de plus, nous sommes confrontés à des dérives”, déplorait en décembre 2022 Petra De Sutter (Groen), ministre des Entreprises publiques et des Télécommunications.

C’est dans cette atmosphère chaotique qu’est tombée l’information du Tijd et de L’Écho. Les journaux relèvent mercredi que le cabinet de la ministre emploie depuis 2020 deux travailleurs détachés. Payés par Bpost, ces cabinettards gèrent les matières postales et sont impliqués dans la négociation du contrat de gestion de Bpost. Cet accord qui se chiffre à plusieurs centaines de millions d’euros détermine les missions de service public de la société postale. De quoi faire monter l’idée d’un conflit d’intérêts dans le chef de l’opposition politique.

”Le septième contrat de gestion a rapporté à Bpost bien plus que prévu. Il faut maintenant déterminer si cela est dû aux actions de ces deux employés et si un conflit d’intérêts a bien eu lieu. Bpost travaille avec un programme de bonus d’entreprise qui est en partie calculé sur les “performances individuelles”. Qui peut me garantir que ce n’était pas le cas ici ?”, se demande Michael Freilich, député fédéral N-VA.

”La ministre taclait Bpost pour irrégularités et surfactures de services à l’État. Mais les collaborateurs qui gèrent le dossier dans son cabinet sont rémunérés par BPost à la demande de la ministre. C’est extrêmement grave”, assène Catherine Fonck, cheffe de groupe Les Engagés à la Chambre.

Même dans la majorité, certains s’inquiètent. “Toute la clarté doit être faite sur Bpost. Il existe aujourd’hui de trop nombreuses informations inacceptables”, insiste Georges-Louis Bouchez, président du MR.

”Une pratique courante”

Au cabinet De Sutter, on tente de désamorcer la bombe. “Il est vrai que certaines personnes de bpost travaillent pour nous et sont inscrites sur leur payroll. Plusieurs personnes travaillant dans les cabinets sont détachées de l’administration. C’est légal selon un arrêté royal de 1999”. C’est Bpost lui-même qui aurait proposé cela en 2020 et qui a maintenant demandé de mettre fin à cette situation. “C’est aussi une conséquence de l’audit interne de Bpost. Cela signifie qu’un vent nouveau souffle.”

Petra De Sutter a elle-même rappelé que “les détachements sont une pratique répandue, dans mon cabinet et dans d’autres cabinets, dans notre gouvernement et dans d’autres gouvernements”. Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) emploie par exemple des travailleurs détachés d’Infrabel. La ministre wallonne de l’Emploi Christie Morreale (PS) a un chef de cabinet détaché de Solidaris. La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo) travaille avec une détachée de Greenpeace.

Légalement, tout est en ordre. Sur le plan éthique, il y a matière à débat. À cela, la ministre De Sutter répond qu’elle a pondu un code de déontologie à destination de son cabinet au début de son mandat. “Les employés ont tous signé qu’ils ne servent que l’intérêt public”, précise l’écologiste.

Mais en interne, ça gronde. Au niveau fédéral, plusieurs personnalités estiment que la situation n’est pas tenable et qu’il y a eu une négligence majeure. Le mot “démission” revient à plusieurs reprises. Après le départ de Sarah Schlitz, le spectre d’une nouvelle abdication ministérielle sur fond de “mauvaise gouvernance” fait à nouveau trembler la famille écologiste.