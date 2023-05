Voici les présidents de parti les mieux payés de Belgique: Paul Magnette en haut du podium

Rémunérations des présidents de parti belges ©IPM Graphics

Magnette en tête

En 2021, Paul Magnette raflait la première place du podium des leaders les mieux rémunérés du pays avec un salaire annuel oscillant entre 260 710 et 410 542 euros brut, soit environ 34 000 euros par mois. Un pactole qui lui venait du mayorat de Charleroi (135 732,28 euros/an), de sa fonction de président du PS (arrondi à 200 000 euros) et de son poste de professeur à l’ULB (entre 5 272,00 et 10 544,00 euros). Ses six autres mandats n’étaient pas rémunérés. Notons que le président affirme que ces chiffres de la Cour des comptes seraient biaisés à cause de la fourchette imprécise.

Est-ce que cette rémunération entre en conflit avec la croisade que le socialiste mène contre les ultra-riches ? Paul Magnette a lancé une pétition pour réclamer une taxation des plus-values financières et pour augmenter l’impôt sur la fortune. Le parti socialiste va également lancer une “initiative citoyenne européenne” pour laquelle il espère récolter un million de signatures dans sept États. Ceci lui permettra de contraindre la Commission européenne à déposer une proposition législative afin de taxer la fortune, pour financer la transition climatique et sociale.

Sans confirmer nos chiffres, la porte-parole de Magnette nous affirme que le salaire du président est aligné sur celui de la fonction de ministre qui, “pour rappel, a été réduit de 8 % récemment”. Une réduction de traitement qui a été faite pour montrer l’implication du socialiste et l’importance qu’il attache à la réduction des inégalités. Par ailleurs, le Carolo ne serait pas concerné par le nouvel impôt sur les ultra-riches puisque cette taxe ne s’appliquerait qu’aux patrimoines de plus d’un million d’euros, ce qu’il serait loin d’avoir, apprend-on.

De Wever, Prévot et Bouchez

Derrière lui, arrive Bart de Wever qui touchait entre 235 941,80 et 346 647 euros brut (28 800 par mois) grâce à ses postes de député flamand (130 500,80 euros), de bourgmestre d’Anvers (entre 52 720,00 et 105 438,00 euros) et de président de la N-VA (52 720,00 – 105 438,00 euros). À ceci, il faut ajouter 5 271 euros en tant que membre du conseil d’administration du port d’Anvers. À côté de ça, le nationaliste exerce six mandats non rémunérés.

Il y a deux ans, Maxime Prévot a perçu entre 231 259,36 et 336 695 euros brut comme député fédéral, bourgmestre de Namur (entre 52 720 euros et 105 438 euros) et président du mouvement Les Engagés (entre 52 720,00 et 105 438,00 euros). Il exerçait deux autres mandats non rémunérés.

La quatrième place va à Georges-Louis Bouchez qui a encaissé entre 203 653,78 et 370 192 euros brut pour cinq fonctions rémunérées : sénateur coopté (52 701,78 euros), membre du CA de Idea (950 euros), président de Gal, l’asbl qui gère les finances du MR (arrondi à 200 000 euros), conseiller communal à Mons (près de 5271 euros) et membre du conseil de police de la zone Mons-Quévy (près de 5271 euros). À côté, le libéral cumulait 11 mandats non rémunérés.

De nouvelles têtes à la présidence

En 2021, Sammy Mahdi n’était pas encore président du CD&V puisqu’il était secrétaire d’État à la Migration (241 762,31 euros). Mais son prédécesseur Joachim Coens touchait entre 208 300,00 et 371 557 euros par an, dont 200 000 comme président de parti. Son successeur a décidé de ne pas cumuler. Ses émoluments sont proches des 200 000 touchés par Coen, nous dit-on, auxquels viennent s’ajouter les indexations des dernières années.

Egbert Lachaert a empoché entre 151 476,26 et 235 824,26 euros brut. 130 386,26 euros comme député fédéral, entre 10 545,00 et 52 719,00 euros comme échevin à Merelbeke et entre 10 545 et 52 719 euros comme président de l’Open VLD.

En 2021, Raoul Hedebouw n’était pas encore à la tête du PTB. Il percevait alors entre 145 064,16 et 192 508,16 euros, comme député à la Chambre, chef de groupe et conseiller communal à Liège. Son prédécesseur Peter Mertens ne touchait rien comme président du PTB, mais il récoltait entre 130 865,64 et 136 135,64 euros comme député et conseiller communal. Raoul Hedebouw ne perçoit toujours pas de salaire comme président de parti. Il est aujourd’hui rémunéré avec son salaire de député et de conseiller communal.

Les fiches de rémunération de Jean-Marc Nollet et de Rajae Maouane n’apparaissent pas sur le site de la Cour des comptes car les coprésidents Ecolo n’occupent aucun mandat assujettissable. La loi ne les oblige pas à rendre leur traitement public. Par souci de transparence, les écologistes nous ont, sans hésiter, transmis leurs données. En 2021, Jean-Marc Nollet a touché 202 000 euros et Rajae Maouane 182 000 euros. La différence de traitement s’explique par l’ancienneté des élus.

Députés et présidents

Conner Rousseau touchait entre 141 299,48 et 183 473,48 euros brut comme député et président de Vooruit.

Tom Van Grieken naviguait sur une fourchette entre 141 235,64 et 183 409,64 euros brut pour ses mandats de député et de vice-président de la Chambre. La présidence du Vlaams Belang ne lui rapporte rien sur le plan pécuniaire.

En 2021, Groen était présidé par Meyrem Almaci qui ne recevait rien pour cette fonction. Son mandat de député lui rapportait 132 008,30 euros brut par an. Deux coprésidents lui ont succédé. Jeremie Vaneeckout ne reçoit pas de rémunération supplémentaire en plus de son indemnité parlementaire, mais il est exonéré des cotisations normales du parti jusqu’à la fin de son mandat de coprésident. Nadia Naji reçoit de la part du parti une rémunération équivalente à celle de son collègue. Les deux coprésidents gagnent donc le même montant, soit 132 826,16 euros en 2021.

Le président de DéFI François De Smet touchait uniquement les 125 819,36 euros brut de son indemnité parlementaire.