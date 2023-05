Choquant: des porcelets castrés à vifs à cause de leur odeur, "L’un des pires actes de cruauté commis dans nos élevages"

Des porcelets de moins d'une semaine castrés à vif : la pratique à de quoi faire bondir les défenseurs du bien-être animal. Elle est pourtant monnaie courante dans les élevages belges et européens. Objectif? Lutter contre l'odeur de verrat, une senteur forte et désagréable qui se dégage de la viande issue des porcs non castrés.