Les Français se ruent sur les jobs saisonniers en Belgique: "Vous payez mieux, et le Belge, lui, veut travailler moins pour gagner plus!"

Dans le secteur de l’horeca et du tourisme, les établissements belges sont en train de recruter pour préparer la haute saison à venir. “Cette année, c’est la catastrophe, lance Nathalie, la gérante du restaurant le “New Miro” à sur la place de l’esplanade à La Panne et qui dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur. On a toutes les peines du monde à recruter le personnel nécessaire, que ce soit en salle ou en cuisine. Normalement, nous sommes entre 8 et 10 personnes en salle durant la saison mais vu que nous ne trouvons pas assez de travailleurs à ce stade, on doit donc limiter notre terrasse”.

Entre deux crêpes, la patronne de cette brasserie aux allures de tea-room confirme l’intérêt grandissant de ces travailleurs qui n’hésitent plus à traverser la frontière. Par contre, la charge de travail est souvent bien plus lourde qu’en France où la barre des 35 heures reste la norme.

”700 euros de différence par mois pour la même charge de travail”

“On a beaucoup de Français qui travaillent ici et qui postulent aux différentes offres, indique-t-elle. Après, ils ne sont plus toujours très motivés quand ils se rendent compte de la charge de travail. Ils nous disent que c’est plus attractif pour eux, notamment pour des postes de saisonniers. Depuis le covid, on sent que les mentalités ont changé, les Belges veulent travailler moins mais gagner plus et ne sont plus disposés à avoir un job physique ou travailler le soir et le week-end”. Un exil qui s’explique en partie par un attrait financier supérieur de l’autre côté de la frontière. En effet, pour un serveur, la différence se situe autour des 3 euros de l’heure. Soit 13 à 14 euros chez nous, quand, en France, la plupart des annonces actuellement diffusées offrent à peine un smic horaire, soit un tout petit plus de 11,50 euros.

D’ailleurs, sur la digue, près de 90 % des employés sont Français, d’après les observateurs. “Il y a 700 euros de différence pour la même charge de travail par mois”, résume un salarié du restaurant “Le Beaulieu”. Face à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur, les établissements tentent de proposer plus de flexibilité au personnel et plus d’avantages qu’autrefois.

Arnaud Vanhove ©TF1

“Chez nous, on ouvre plus jusque très tard (environ 20h30 pour la cuisine) et on commence à 11h le matin, raconte Nathalie. On essaye d’offrir plus de souplesse aux travailleurs, on partage nos offres d’emploi sur les réseaux sociaux, via le VDAB, on se renouvelle pour toucher le public le plus large possible. On comprend également que la qualité de vie est plus importante qu’à une époque, on doit donc s’adapter. Par contre, il est toujours important de pouvoir compter sur du personnel qualifié”. Malgré l’inflation, les restaurateurs belges sont prêts aussi à faire un effort sur la fiche de paie.

Des cours de langue face à l’afflux de travailleurs français

Et la plupart du temps, la barrière de la langue n’est même pas un problème. “Pour ceux qui sont engagés ici, on leur propose une heure ou deux par semaine à l’école pour apprendre le néerlandais, détaille Arnaud Vanhove, serveur au bar et restaurant “Kicks” de La Panne. Il faut dire qu’aujourd’hui, on ne trouve plus que des travailleurs français, les Belges ne se présentent plus beaucoup. Chez nous comme ailleurs, il y a une tournante importante au sein de l’équipe, on doit remplacer assez vite et régulièrement les employés. C’est un travail qui reste physique avec des horaires parfois tardifs et donc plus grand monde ne veut travailler dans le secteur même s’il y a beaucoup d’opportunités d’emplois”.

Pour Arnaud Le Grelle, directeur Wallonie-Bruxelles de la Fédération des partenaires de l’Emploi, cet afflux de travailleurs n’est pas nouveau mais il se renforce depuis quelques années.

“Les saisonniers ont un statut particulier en Belgique et s’adressent en général à des populations qui ne sont pas étudiantes car les conditions salariales sont moins intéressantes, rappelle-t-il. D’ailleurs, il s’agit souvent de travailleurs qui viennent de l’étranger, notamment pour tout ce qui concerne la cueillette. Pour l’horeca, on constate que le covid a accentué la pénurie de main-d’œuvre, beaucoup de travailleurs sont partis et il y a donc beaucoup d’étudiants qui sont recrutés. De plus, il y a un phénomène d’afflux de travailleurs transfrontaliers qui s’est développé de manière épisodique, en particulier à la Côte mais pas seulement, et cela peut aussi impacter d’autres secteurs comme le tourisme”.