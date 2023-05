Les socialistes flamands veulent 6 mois de crèche gratuits pour les parents : côté francophone, on approuve

Côté francophone, la ministre de la Petite Enfance Bénédicte Linard estime que ces propositions "vont dans le sens des politiques mises en oeuvre depuis le début de la législature en Fédération Wallonie-Bruxelles."

"Les 1 000 premiers jours de la vie d'un enfant sont une période déterminante. La crèche a bien plus qu'une fonction purement économique et son impact positif pour les enfants est encore trop souvent sous-estimé. Les 1 000 premiers jours sont une période clé dans le développement, l'accueil de la petite enfance est un levier important pour résorber les inégalités", estime la ministre écologiste.

Une opinion que ne partage pas forcément la Ligue des Familles. “Ce que nous demandons, c’est une révision de la grille tarifaire pour que la facture soit la plus basse possible pour les bas revenus sans pour autant que la facture augmente pour les autres familles. Mais pour nous, la première problématique à régler, c’est celle du manque de places. Le secteur est sous tension et nous appelons la ministre à faire le nécessaire pour augmenter le nombre de places d’accueil”, indique Damien Hachez, chargé d’étude pour l'association.

D'ailleurs, Bénédicte Linard l'admet volontiers, le secteur de l'accueil de la petite enfance est fragilisé par des crises sans précédent. "Le covid, la crise énergétique et l’inflation qui impactent tous les secteurs de notre société. C’est pour cela que nous avons octroyé, fin 2022, une aide forfaire pour tous les milieux d’accueil et mis en place un dispositif d’urgence pour que tous les milieux d’accueil qui seraient en difficulté financière, publics ou privés, puissent demander un accompagnement personnalisé de l’ONE.", indique-t-elle.