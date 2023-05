Marie-Colline Leroy, nouvelle secrétaire d’État à l’Égalité des chances : “La violence à l’encontre des femmes existe toujours en politique”

Après être revenue brièvement sur la future loi à l’encontre des féminicides qui entrera bientôt en vigueur, la nouvelle secrétaire d’État à l’Égalité des chances a abordé la violence à l’encontre des femmes qui existe encore aujourd’hui dans le monde politique. “Le réflexe sexiste existe, nous l’avons toutes vécu. Quand nous montons dans les tensions, on nous rappelle soudainement que nous sommes des femmes et que cela devrait faire la différence. Or nous sommes des politiciennes, nous travaillons dans l’intérêt collectif avec nos valeurs et nos engagements. On essaie de nous attaquer sur les débats idéologiques que nous menons en les ramenant à la condition de la femme. Pourquoi on en revient à cela ? Cela n’a rien à voir […] Dans mon parti écologique je ne l’ai jamais ressenti, les hommes et les femmes de mon parti sont fondamentalement tournés vers plus d’égalité […] Je ne veux pas cibler un parti en particulier, mais si on creuse un petit peu on peut très vite trouver des identités dans certains groupes politiques qui ont cette fâcheuse habitude”.

Enfin, Marie-Colline Leroy est revenue sur l’enjeu de la conciliation entre vie de famille et professionnelle, qui est l’un des plus importants selon elle. “La politique est accessible à tous et toutes. C’est important que nous mettions des cadres, que cela soit dans la société en général, sur le marché de l’emploi ou dans la politique pour promouvoir cette conciliation sinon nous retrouverons toujours les mêmes personnes aux mêmes endroits. Les femmes vont encore être dans une surcharge mentale par rapport à la famille. Et les personnes qui auront moins cette charge pourront investir les espaces de décision et ça ne va pas […] Quand un employeur engage une femme il se dit bien souvent qu’elle risque de s’absenter en raison d’un congé de maternité… Des lois doivent permettre la baisse de cette discrimination, c’est notamment pour cela que l’on promeut le prolongement du congé de paternité”.