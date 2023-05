Sander Loones, le sniper de la N-VA : “La Belgique a un problème, elle aide celui qui fait moins et tire vers le bas celui qui monte”

À lire aussi

Parlait-on de politique à table lorsque vous étiez enfant ?

“Pas vraiment. Ceci dit, j’ai grandi dans une atmosphère flamingante. Je visitais le parlement, les congrès du parti, les événements… Et chaque année, le groupe politique de mon père organisait une réception au pèlerinage de l’Yser à Dixmude. C’est là où j’ai appris à servir des pintes. L’atmosphère flamande était là, mais jamais de façon forcée ou trop romantique.”

Est-ce là qu’est né votre nationalisme ?

“Oui. Ce n’est pas une déclaration politique, mais une évidence. Comme ça l’est pour les Écossais, les Bretons, les Catalans ou les Corses. Il n’y a qu’en Belgique que, lorsqu’on dit que l’on est Flamand, on y voit une déclaration politique. Dire qu’on est Wallon ou Bruxellois est moins politisé. Et je le regrette. Ça fait entrer l’identité dans un débat politique alors que ça ne devrait pas être le cas. Le nationalisme n’est pas une idéologie. Le socialisme, le libéralisme, le personnalisme des chrétiens-démocrates le sont. Le nationalisme est un élément de structuration de la société qui peut être présent dans toutes les idéologies. En Écosse, le SNP est un parti de gauche. Les indépendantistes catalans sont plutôt libéraux. Mais soyons honnêtes, la Belgique est de gauche, ce qui explique pourquoi ce qui explique peut-être aussi pourquoi le nationalisme flamand est plutôt de droite.”

La Wallonie, surtout.

“La Belgique mène une politique de gauche. On a réussi à changer cela durant la Suédoise. Mais de manière générale, la politique en Belgique est de centre-gauche.”

Considérez-vous que la Vivaldi mène une politique de gauche ?

“C’est clair.”

Ils ont quand même sept partis différents. Ils essaient d’équilibrer…

“C’est une politique de gauche. Qui a gagné pendant ces dernières années ? Tous ceux qui ne travaillent pas. Regardez le budget. Il est ultra-rouge, avec toutes ces dettes.”

Sur le plan politique, seule la gauche de la Vivaldi aurait obtenu des victoires ?

“Absolument. PS et Ecolo donnent le rythme. Le 1er mai, Alexander De Croo, qui n’est plus Premier mais est passé en mode campagne, parle de limiter le chômage dans le temps. Qui va décider ? Normalement, si un Premier ministre affirme qu’il va mettre cette proposition sur la table du gouvernement, il faut s’attendre à ce qu’elle puisse se réaliser. Mais il sait très bien que cela ne se fera pas car le PS et Ecolo n’en veulent pas.”

Sur la question budgétaire, vous n’avez jamais été tendre avec la Vivaldi.

“J’essaie de faire mon travail. Notre critique sur le budget était-il lié au Covid, à l’inflation et à l’Ukraine ? Non. La N-VA ne s’est jamais opposée aux soutiens apportés à la population durant les crises sanitaire et énergétique. Par contre, on a considéré que le problème budgétaire est structurel : vieillissement, pensions, manque de personnel au travail. La Vivaldi ne s’est jamais demandé comment assumer ces coûts. L’autre problème, c’est la Belgique, comme l’ont souligné le FMI, la Banque nationale ou le Conseil supérieur des finances. En matière de dépenses, le pire budget de l’Europe est celui de la Belgique. Le bilan des communautés et des régions est en train de s’améliorer, surtout parce que le budget de la Flandre est sous contrôle, mais le problème se trouve au niveau fédéral. Il y a trop de dépenses et pas assez de gens au travail.”

Bruxelles - Siege N-VA: Sander Loones (N-VA) : Député de la Chambre des représentants de Belgique ©JC Guillaume

Selon vous, cette situation aurait pu être évitée dans un système confédéraliste ?

“Oui. Le Belgique perd beaucoup de temps, d’argent et d’énergie à essayer de faire travailler ensemble deux visions.”

N’y a-t-il pas certaines solutions qui seraient mieux apportées au niveau fédéral ? Le Covid a montré cette nécessité d’avoir une réponse centralisée en matière de santé, par exemple.

“Il y a 9 ministres de la Santé en Belgique, mais un seul pour la Flandre… On a eu des phases incompréhensibles dans la gestion du Covid. Des nouveaux groupes d’experts étaient créés chaque jour. Et à un moment, cela a été géré plus correctement. Quand ? Lorsque le Comité de concertation (Codeco) est entré dans le jeu. C’est l’institution la plus confédérale de ce pays.”

Le confédéralisme sera-t-il au menu des négociations pour la formation du futur gouvernement fédéral ?

“Absolument.”

On dit souvent que le PS et la N-VA sont les meilleurs amis-ennemis. Le PS vous a-t-il déjà confirmé qu’il pourrait accepter le confédéralisme ?

“On est de bons amis parce que l’on est d’accord sur rien. On en est conscient. Le PS aimerait pouvoir travailler avec des méthodes plus wallonnes. Nous avec des méthodes plus flamandes. On pourrait se mettre d’accord grâce au fait que nous sommes en désaccord.”

Avec le MR, vous avez prouvé que vous pouviez vous entendre.

“Le confédéralisme est très libéral dans son idéologie. Parce que dans sonfondement se trouve la responsabilité, et plus concrètement, la concurrence. Je crois beaucoup en la concurrence car elle améliore les deux camps. C’est un modèle très différent de la Belgique. Aujourd’hui, en Belgique, si quelqu’un fait moins, on va faire en sorte de l’aider. Ce qui tire vers le bas le partenaire qui monte. Pour moi, il faut faire monter les deux camps. Donner plus de responsabilité aux entités, c’est créer plus de concurrence au niveau politique.”

Ses meilleurs amis ? Francken, Demir et Diependaele

Sander Loones est régulièrement pointé comme l’étoile montante de la N-VA. Homme de dossier, toujours affublé de sa “farde préférée” dans laquelle il compile toutes sortes de graphiques démontrant ce qu’il prophétise comme la faillite de la Belgique, le Furnois est décrit comme celui pouvant faire de l’ombre à l’autre star du parti, la ministre flamande Zuhal Demir. Mais l’Ouest-Flandrien rejette cette idée de concurrence. “Zuhal est une amie. Elle vient souvent à la côte flamande, où j’habite.” C’est d’ailleurs la Limbourgeoise qui l’a mené vers la politique. Elle, le député Theo Francken, le ministre Mathias Diependaele, Joachim Pohlmann, chef cab de Jan Jambon et non, comme on pourrait le croire, son père sénateur pour la Volksunie. La bande étudiait à la KULeuven en 2002 lorsque la Volksunie s’est effondrée pour donner naissance à la N-VA et au Vlaams Belang.

Après ses études de droit, Loones a travaillé sur des questions de législation pour le SPF Intérieur. “C’était en 2010, au moment des élections qui ont mené au record mondial de formation de gouvernement.” Pendant ces quelque 500 jours où le parlement a pris beaucoup de pouvoir, le fonctionnaire a porté main-forte à son ami Francken. “Je prenais congé pour négocier après mes heures. Il m’est arrivé d’écrire en journée sur le regroupement familial pour l’administration et le ministre alors que le soir, j’écrivais les textes pour la N-VA. Certains jours de congé, je prenais part aux négociations lors desquelles les autres partis défendaient les textes que j’avais écrits pour eux à l’administration. Je me retrouvais alors à négocier contre mon propre texte. Ça devenait schizophrénique. J’ai alors quitté le poste et suis devenu consultant avant de travailler comme coordinateur du bureau d’études de mon parti.”