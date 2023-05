”Il faut qu’on parle” : en Belgique, il est possible de "se procurer une Kalashnikov en 2 minutes"

Concernant l'inquiétant trafic d'armes qui se développe en Belgique, Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la DH/Les Sports, alerte sur la facilité et la rapidité avec laquelle il est possible de se procurer une arme. En effet, l'une de ses journalistes a tenté l'expérience et a été capable de "se procurer une Kalashnikov en 2 minutes". L'avocat Yves Demanet a tenu a rappeler que le problème était européen et ne souhaite pas accabler la Belgique. Il évoque ensuite la fabrication d'armes au moyen d'imprimantes 3D qui est "terrifiante".