"L'argument de la qualité ne tient pas": un expert en mobilier se penche sur les dépenses excessives pour les meubles de la Maison des parlementaires

Pour André Frédéric, nouveau président du parlement wallon, ces dépenses se justifient par la nécessité d’avoir du mobilier d’apparat pour accueillir des visiteurs prestigieux. “Mon bureau est un bureau de travail et aussi un bureau où on va recevoir régulièrement des autorités extérieures”, explique-t-il. Et de préciser : “il s’agit de mobilier d’équipement collectif et professionnel. Ce n’est pas du mobilier que j’irais acheter pour ma maison.”

Mais l’argument ne convainc pas. “Vous pouvez avoir des meubles qui font parfaitement le boulot pour bien moins cher. Un salon en cuir soufflé de buffle par exemple, vous en trouvez pour 3 000/4 000 euros. Sans forcément passer par du IKEA, il est possible de trouver de la très bonne qualité pour moins de 18 000 euros.”, estime Patrick Geenis, vendeur et acheteur professionnel de meubles.

En optant pour un sofa de la marque Florence Knoll, c’est donc bien le choix du luxe qui a été fait. “La marque Florence Knoll est une référence. Elle est synonyme d’excellence, de design attractif et de matériaux de qualité”, précise-t-il. “Ce qui fait la valeur d’un meuble, c’est en partie le nom de l’artiste qui est derrière. Si un artiste a une certaine cotation sur le marché, ses meubles vaudront beaucoup plus cher. Le modèle précis et la période pendant laquelle le meuble a été mis sur le marché sont autant de critères qui peuvent faire varier les prix considérablement. Un même artiste peut être ainsi associé à différents tarifs en fonction de la période où il a fabriqué ses meubles. Si les meubles ont été commercialisés à une période où il n’était pas encore bien côté, ils seront bien moins chers que s’il s’agit de meubles équivalents commercialisés à un moment où l’artiste est plus en vue.”

Le sofa Florence Knoll à 18 000 euros. ©D.R.

La preuve en images

Si nous voulions remeubler la chambre des parlementaires en IKEA (soyons fous !), nous y parviendrons sans difficultés. Un lampadaire IKEA avec arceau, gris clair à 100 euros pourrait ainsi remplacer le lampadaire Flos à 2 423,00. Certes, il ne possède pas de pied en marbre et n’est pas signé par un artiste coté sur le marché de l’art mais gageons qu’il éclaire tout aussi bien. Idem pour le sofa Florence Knoll à 18 000 euros. Nous avons trouvé sur le site d’IKEA un sofa en cuir au style comparable pour 949 euros. Même chose pour la machine à café, qui aurait pu être bien moins coûteuse. On en a trouvé une pour 449,99 euros dans la marque De’Longhi. Quant aux sièges de bureau, on en trouve de similaires chez IKEA 199€.

Pour le porte-parole du PTB Germain Mugemangango, le bureau des parlementaires va devoir rendre des comptes. “Il y a manifestement eu une volonté consciente d’opter pour des produits de luxe. Quand André Frédéric explique qu’il était important d’investir dans du mobilier d’apparat pour le bureau du président, c’est compréhensible. Mais en l’occurrence, on voit que même les pupitres et les fauteuils destinés aux locaux des commissions, à qui on demande uniquement d’être fonctionnels ont coûté des sommes folles. Il est évident qu’on aurait pu avoir du mobilier de qualité identique pour beaucoup moins cher”, estime-t-il.