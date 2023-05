Armes vétustes, corruption, manque de personnel : la douane du port d'Anvers est dans une situation catastrophique

À lire aussi

Actuellement, il reste au total quatre bureaux des douanes dans le port d’Anvers et seul un conteneur sur 42 est scanné. "Tous les autres bureaux ont fermé leurs portes en raison d’un manque de personnel. Leur mission est pourtant importante et même cruciale pour lutter contre les importations de drogue dans notre pays", ont fait valoir les députés. "Dans ces bureaux des douanes, les conteneurs à haut risque sont contrôlés et sélectionnés en vue de leur scanning. L’identité des chauffeurs est également contrôlée, de même que les documents de bord."

La situation est catastrophique au regard des chiffres. "Si on compare le nombre de douaniers du port d’Anvers, 364, avec celui des agents du port de Rotterdam, 2200, la différence est abyssale", selon le député Marco Van Hees (PTB). "La moindre capacité de contrôle au port d’Anvers est également liée aux effectifs et à des problèmes techniques. Même si 100 personnes sont recrutées en 2024, le nombre effectif de douaniers à Anvers aura diminué sous ce gouvernement, en raison des nombreux départs et de la mobilité interne."

"Certes, la présence de la douane dans le port s’intensifiera à l’avenir, mais il est un fait qu’aujourd’hui, elle n’est pas présente dans tous les terminaux. Et, en attendant, la mafia de la drogue traque les voies les moins contrôlées. Il s’agit d’un problème politique, car la douane ne peut travailler qu’avec les outils dont elle dispose", précise-t-il.

Des armes vieilles de plus de 20 ans

Par ailleurs, il ressort que les outils de travail utilisés par les douaniers datent d’un autre siècle. "Il est inacceptable que la douane doive travailler avec des menottes et des armes vieilles de plus de 20 ans, alors qu’elle lutte contre une organisation performante engagée dans un trafic qui génère des milliards d’euros. La douane devrait, sans autre délai, être au moins aussi bien armée que les trafiquants", ajoute un député.

"L’attribution de marchés n’est effectivement pas toujours assez rapide, mais la législation sur les marchés publics impose des procédures bien définies"

En ce qui concerne le recrutement à Anvers, la possibilité de faciliter l’emploi dans le port grâce à des investissements informatiques est à l’étude. “Le téléchargement d’images pourrait notamment permettre de réduire la pression dans le port. Ceci dit, la présence de personnel sur le terrain sera toujours nécessaire. L’attribution de marchés n’est effectivement pas toujours assez rapide, mais la législation sur les marchés publics impose des procédures bien définies”, précise Kristian Vanderwaeren. “Il arrive parfois que du matériel doive être acheté conjointement avec d’autres instances publiques, ce qui entraîne des retards. Il est impossible de faire livrer les scanners plus rapidement. Les appareils sont fabriqués sur mesure et le processus de production est en cours. Il n’y a en outre que quelques fournisseurs sur le marché, qui exploitent le délai maximum prévu dans les procédures d’adjudication.”