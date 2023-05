La tempête s’est calmée pour Petra De Sutter, mais les problèmes subsistent

La ministre de la Fonction publique était interrogée sur les liens potentiellement troubles qui unissent son cabinet et Bpost. Pendant plus d’une heure, elle a rejeté les critiques portant sur la qualité du travail effectué par son équipe. Elle a fait le point sur la façon dont une série de contrats avaient été attribués à Bpost, sur des surfacturations ou encore sur les dépenses excessives en consultance.

Selon l’élu Groen, “tout a commencé par un audit interne” de bpost. Cette enquête a révélé les dysfonctionnements de l’entreprise et a mené à la démission de trois collaborateurs, dont l’ancien PDG Dirk Tirez. Cet audit n’a toutefois pas été rendu public, ce que déplore la ministre. Cela témoigne des difficultés de communication entre cette dernière et la représentante de l’État.

Il était reproché au cabinet De Sutter d’avoir favorisé Bpost au détriment d’autres boîtes postales (UPS, Post NL, DPD, DHL, FedEx…) et d’avoir versé des sommes plus importantes que prévu à l’entreprise postale. La présence de deux employés détachés de Bpost, et payés par cette dernière, aurait pu mener à une forme de favoritisme dans ces dossiers. Ce qu’a fermement rejeté la ministre écologiste.

Les employés travaillaient uniquement pour le cabinet et pour l’intérêt public, a insisté Petra De Sutter. “Le fait qu’ils soient présentés comme des taupes de Bpost est très douloureux. Je ne tolère pas les accusations selon lesquelles ils ont travaillé dans l’intérêt de Bpost. C’est faux. Ce sont des personnes qui ont agi avec loyauté et intégrité”. La ministre a également rappelé que ces dossiers n’étaient jamais gérés uniquement par une personne. Il serait dès lors impossible pour les deux employés détachés de n’avoir défendu que les intérêts de l’entreprise cotée en Bourse.

Petra De Sutter a toutefois reconnu que leur présence rémunérée au sein de son cabinet laissait poindre la possibilité qu’il y ait un conflit d’intérêts. “Je suis très consciente de l’image que cela envoie aujourd’hui. C’est une mauvaise pratique du passé et c’était une erreur”. Raison pour laquelle ces deux travailleurs retourneront dans l’entreprise postale. La vice-Première ministre s’engage en outre à revoir complètement le système de détachement d’employés au sein des cabinets fédéraux de toutes les entreprises cotées en Bourse.

Politiquement, le sort de la ministre n’est plus à risque comme il l’était la semaine passée. L’opposition exige des informations plus fouillées, mais elle n’appelle pas à sa démission comme cela se murmurait auparavant. La N-VA réclame un audit externe de Bpost et Les Engagés demandent à voir tous les PV des réunions interministérielles concernant Bpost. La présidente de bpost, Audrey Hanard, devra s’expliquer au Parlement le 16 mai. Le sort de De Sutter dépendra de ce que révéleront ces différentes enquêtes.