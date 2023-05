Mains baladeuses à l’Inc’Rock festival : "Il faut renforcer la formation des agents de sécurité contre les faits de violences sexuelles"

"Rien que lors de l’Inc’Rock festival, des faits des violences sexuelles ont déjà été rapportés. Ce mardi, l’audition de Bert Hoffer, responsable de la direction générale Sécurité du SPF Intérieur, a eu lieu à la Chambre. Il nous a présenté les différents éléments qui sont dans les circuits au niveau du SPF intérieur visant à redéfinir le profil des agents de sécurité dans le milieu des sorties et il convient de mettre un coup d’accélérateur pour leur permettre de mieux détecter les comportements problématiques", explique la députée fédérale Chanelle Bonaventure.

À lire aussi

Actuellement, une attestation est requise pour exercer les activités de gardiennage spécifiques aux postes de travail situés dans un café, un bar, un établissement des jeux de hasard ou dans un lieu où l’on danse. Les portiers doivent également suivre cette formation. Afin d’obtenir cette attestation, l’agent de gardiennage doit suivre une formation de 139 heures de cours comportant plusieurs branches.

À lire aussi

La proposition de loi vise donc à compléter cette formation de base des agents de sécurité par un module de 12 heures visant à prévenir les violences sexuelles. À la suite de cette modification, ils devront être formés à détecter les comportements suspects de potentiels auteurs de harcèlement sexuel ou des violences sexuelles, à connaître les informations relatives aux centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) ainsi que les comportements adéquats à adopter pour aider une victime et intervenir en toute sécurité.

"Les agents de sécurité doivent être vus par les victimes comme des alliés et être un maillon de la chaîne de prévention"

"Les agents de sécurité doivent être vus par les victimes comme des alliés et être un maillon de la chaîne de prévention. Pour cela, ils doivent pouvoir intervenir et agir au mieux s’ils constatent de tels actes ou que de tels actes leur sont rapportés par la victime elle-même ou des témoins, et agir afin de détecter de tels comportements en amont", explique la députée fédérale Chanelle Bonaventure, selon qui il convient de davantage accompagner les victimes dans les démarches pour porter plainte.

À lire aussi

"Information, sensibilisation, prévention, sanctions, il faut agir et le travail ne manque pas. Il y a urgence pour que ces violences sexuelles cessent, que les victimes reçoivent le soutien qui s’impose et que les auteurs soient poursuivis. Et pour qu’enfin chacun et chacune puisse simplement prendre un verre avec ses amis sans crainte", ajoute-t-elle. "Aujourd’hui, la parole s’est libérée et il faut s’assurer que les victimes soient écoutées et accompagnées pour déposer plainte auprès de la police. Cela demande de nouvelles mesures qui passent par une meilleure formation des agents de gardiennage."