Météo : Une semaine à prévoir sous un ciel couvert et des vents d'ouest

Ce soir et la nuit prochaine, la zone de pluie s'évacuera vers l'Allemagne. La nébulosité restera assez abondante et des averses reviendront sur le pays à partir de l'ouest avec un risque d'orage. Les minima varieront entre 7°C en haute Ardenne et 11°C en Flandre. Le vent modéré reviendra au sud­-ouest en devenant parfois assez fort le long du littoral.

Mercredi, la nébulosité sera abondante avec des averses, éventuellement fortes et orageuses l'après­-midi. Ces averses seront parfois séparées par des éclaircies. Les maxima varieront entre 10°C en haute Ardenne et 15°C en Basse Belgique. Le vent modéré de sud­-ouest deviendra modéré à parfois assez fort d'ouest.

Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel deviendra plus variable jeudi avec des averses, qui localement, pourront être orageuses. Les maxima seront compris entre 12°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 16°C en Flandre. Le vent sera faible à modéré de sud­-ouest.

Vendredi, peu de changements sont prévus avec d'abord un temps plus sec la matinée puis un risque d'averses orageuses qui augmentera graduellement en journée. Maxima de 13°C sur sommets de l'Ardenne ainsi qu'à la Côte et jusqu'à 17°C en plaine.

Samedi, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel avec un risque d'averses qui devrait diminuer.