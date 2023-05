Cieltje Van Achter sur le budget de la région bruxelloise : “Nous sommes les pires élèves de la Belgique, le gouvernement ne fait rien…”

La cheffe de groupe N-VA au parlement bruxellois explique qu’elle aurait aimé voir davantage de coordination quand la communauté francophone avait introduit ce nouveau système de vacances. Caroline Désir, ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, expliquait que cela faisait 30 ans qu’on attendait ce nouveau calendrier de vacances sans plus attendre. Pour Cieltje Van Achter, c’est tout autre chose. “Cela a été peu discuté avec la Flandre et c’est ça qui est dommage. Je ne comprends pas qu’à Bruxelles, où nous avons deux systèmes, qu’on n’y réfléchisse pas… C’était important de le faire ensemble…”

Autre sujet abordé ce matin, le budget de la région Bruxelles-Capitale, qui ne brille pas de par sa santé financière. Sven Gatz, ministre bruxellois des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme, déclarait récemment que les limites de l’endettement ont été atteintes. Comment financer des projets comme l’extension du métro dans une telle situation ? “La dette bruxelloise s’élève cette année à 1,2 milliard sur des recettes de 5 milliards, avec un déficit de 15 %, c’est énorme… Ce qui me gène vraiment c’est le manque de responsabilité de notre gouvernement… Nous sommes les pires élèves de la Belgique, et ils ne font rien, il n’y a pas d’ajustement budgétaire“, explique Cieltje Van Achter.

Ensuite, la propreté dans les rues de la capitale est un défi qu’aimerait relever le gouvernement bruxellois. Des “patrouilles de la propreté”, c’est ce que propose Cieltje Van Achter. “Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement, a fait tout un nouveau plan appelé 'Clean Brussels'. C'est bien, mais ça ne marchera pas si on ne fait pas respecter la propreté… On a voté une nouvelle ordonnance qui donne la possibilité de donner une amende si l’on jette ses déchets par terre mais il faut des patrouilles qui fassent respecter ces règles.”

Pour finir, la Flandre s’est dotée du “Canon Flamand”, une sorte de bible de l’identité du nord du pays. On y retrouve le Tour des Flandres, le lion flamand, Rock Werchter ou même encore la chanson de Jacques Brel, “Le plat pays”. Est-ce que cela convient de célébrer la Belgique à travers l’identité flamande ? “C’est un groupe d’expert qui a réalisé, indépendamment de la politique, ce canon. Je pense que c’est important de savoir d’où l’on vient, de connaître notre histoire… On pourrait même faire la même chose pour Bruxelles. C’est très important d’avoir une vue sur la société où l’on vit, où des gens arrivent.”