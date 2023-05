Il faut qu’on parle sur l’inflation : “Il n’y a que le consommateur qui peut payer”

Afin de débattre sur ces sujets, trois invités : Joël Kotek, politologue et professeur à l’ULB, Edouard Nouvellon, économiste et Michel Francard, linguiste, lexicographe, professeur ordinaire émérite de l’UCLouvain. Ils sont accompagnés des trois chroniqueurs du jour : Céline Aron, entrepreneuse (CEO de So blonde management), Toto Bongiorno, restaurateur et Vincent Schmidt, journaliste “conso” à la Dernière heure.

Pour le premier sujet de l’émission c’est Edouard Nouvellon, un économiste, qui va établir un constat terrifiant. Il assure que dans tous les cas et quoi que l’on fasse : c’est toujours le consommateur qui se fera avoir. “Il n’y a que le consommateur qui peut payer. Peu importe le lieu, on n’a pas le choix que d’augmenter ses prix devant l’inflation. La consommation représente 60 à 70 % du produit intérieur brut.”

Ensuite Vincent Schmidt, journaliste conso pour la DH, explique que des supermarchés comme Carrefour et Colruyt ont augmenté leur prix de manière totalement injustifiée. “Du jour au lendemain une compote de fruits Boni a augmenté de 252 %. Cela ne se justifie ni par une hausse des salaires, des coûts de production ou du prix du verre. C’est très simple pour des producteurs avec des marques distributeurs d’augmenter leur marge sur ces produits.

