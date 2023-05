Pourquoi autant de travailleurs détachés ? “Les politiciens ont trop peur que l’administration ne leur soit pas favorable”

”Le problème est que nous avons des cabinets qui sont à la fois composés de personnel recruté pour leur positionnement politique et pour leur expertise”, analyse Patrick Goffaux, professeur de droit administratif à l’ULB. Dans les matières gérées par le ministre, les membres du cabinet sont amenés à conseiller l’autorité politique sur les différentes solutions techniques à prendre, “mais au final il y a un choix politique qui doit se faire”. Un choix que le ministre portera devant ses collègues ministres, mais qu’il appuie sur les conseils de son cabinet.

”En Belgique, nous avons développé une pratique où l’on dédouble partiellement l’administration au sein du cabinet. Pour quelle raison ? Il y a une tradition de méfiance de la part du politique envers l’administration”. Selon Patrick Goffaux, les ministres craignent que l’administration à leur ordre ne soit “trop politisée” alors que “ce sont les politiciens eux-mêmes qui politisent l’administration”.

En d’autres termes, les dirigeants craignent que l’administration ne leur soit pas favorable. Mais comme ils ont besoin d’experts, ils vont piocher des têtes qui “seront soit apolitiques, soit en voie d’être politisé”. “Si on avait une administration qui travaille dans l’intérêt général et ne fait pas de choix politique, s’il n’y avait pas cette crainte, on n’aurait pas besoin d’avoir des cabinets aussi pléthoriques et autant de détachés.”

D’autant que cette situation produit un effet pervers : les contrôleurs se font conseiller par des personnes qui émanent de l’organe qu’ils doivent contrôler. Et comme le système prévoit de recaser les détachés dans l’administration une fois le mandat terminé, ces employés seront toujours suspects de bénéficier d’un retour d’ascenseur lors d’une évolution statutaire.

Ce qui amène le spécialiste du droit administratif à cette conclusion : “On devrait davantage scinder la gestion administrative technique des choix politiques.”