Explosion du nombre de mineurs étrangers en errance dans les rues en Belgique : “Ils sont confrontés à la toxicomanie et à la prostitution”

Le nombre de mineurs étrangers non accompagnés (MENA) n’a jamais été aussi élevé en Belgique. L’année passée, 6434 signalements ont été enregistrés, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2021. Un tiers, soit 2200 signalements, concernait des enfants entre 11 et 15 ans, est-il ressorti d’une question du député Simon Moutquin (Ecolo-Groen) en commission Asile et Migration de la Chambre. “La situation des MENA est catastrophique. Il s’agit d’un public vulnérable, menacé de tomber dans la précarité, le trafic de drogue, la prostitution, etc.”, explique-t-il.