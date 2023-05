"Il faut qu’on parle": l’Eurovision, culte ou ringard ?

La Belgique pourrait-elle faire exprès de ne pas gagner l’Eurovision pour ne pas avoir à organiser le concours l’année suivante ? Jean-Marc Gheraille, Rédacteur en chef de la Dernière Heure/Les Sports, explique que la méthode de financement a évolué. Désormais, de l’argent vient de l’extérieur. "C’est vrai qu’on n’a pas envoyé d’excellents candidats pendant des années, et on avait donc beaucoup moins de chances de l’emporter". Anthony Cigé, spécialiste de l’Eurovision, indique que le vote solidaire des pays par blocs politiques, un gros reproche fait à l’Eurovision, n’a pas d’influence sur le gagnant du concours. Mais selon Jean-Marc Gheraille, croire que la géopolitique n’a pas d’influence sur le concours est vraiment naïf.

Nicolas Sohy, journaliste pour Moustique, explique la découverte faites par deux mathématiciens qui ont trouvé le chemin scientifique de l’orgasme et peuvent le reproduire artificiellement. Selon Sana Afouaiz, fondatrice et CEO de Womenpreneur, à cause des traditions, et de personnes comme Freud, on ne comprend toujours pas le corps de la femme.

Récemment, l’actrice Adèle Haenel s’est expliquée sur sa volonté de quitter l’industrie du cinéma. Elle préfère se retirer de ce milieu, qu’elle dit toxique et machisme. Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles, ne comprendre l’actrice. "Quand on est combattante, on reste à l’intérieur du ring". Elle s’insurge contre le fatalisme: "Laisser tomber face au sexisme qui ne s’arrange pas dans le cinéma."