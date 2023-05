Le conflit social chez Delhaize se joue aussi au niveau politique: Ecolo et PS à l’offensive, les libéraux beaucoup moins

Chez Ecolo, on multiplie les questions d’actualité, les propositions de résolution et les propositions de loi visant à ce que cette franchisation “ne devienne pas une manœuvre destinée à couper dans les acquis sociaux”. “Depuis le premier jour, le mardi 7 mars, on s’est dit que ce passage en franchisé allait poser un problème pour les travailleurs”, rembobine Cécile Cornet, députée fédérale Ecolo qui évoque le “risque économique qui va devoir être assumé par les magasins indépendants.”

Pour Ecolo-Groen, Delhaize organise “un changement massif des conditions de travail”, ce qui lui permettra de “couper dans les dépenses de salaires pour augmenter ses dividendes.” Raison pour laquelle le groupe a déposé une proposition de résolution visant à considérer la direction Delhaize comme étant en porte-à-faux avec la loi. Le texte demande au gouvernement d’étudier “la possibilité de considérer les manœuvres visant l’érosion des acquis sociaux” comme un abus.

Ecolo-Groen dépose également une proposition de loi étendant la procédure dite “Renault” aux franchisations et allongeant à une année la période prise en compte pour déterminer le nombre de travailleurs concernés. Objectif ? Éviter un licenciement collectif déguisé. “Cela permettra de négocier un plan social de sortie.”

Le 26 avril, le PS a déposé une “grosse” proposition de loi allant dans le même sens : protéger les travailleurs en cas de licenciement perlé et empêcher la direction de Delhaize de contourner la loi Renault. “Nous souhaitons montrer à tous les groupes multinationaux que la Belgique n’est pas un terrain de chasse”, tempêtait Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre.

Au PTB, on préfère pour l’heure ne pas agir sur le plan législatif, cette stratégie pouvant être perçue comme si l’on était déjà dans l’après-Delhaize. “Pour nous, le conflit se joue sur le terrain et c’est là que nous intervenons”, résume Sofie Merckx, cheffe de groupe.

De l’autre côté de l’échiquier politique, on regrette ces attaques contre “la liberté d’entreprendre”. Les libéraux ont, par les voix du Premier ministre Alexander De Croo et du vice-Premier David Clarinval, défendu le modèle franchisé. Il ne faut donc pas attendre de propositions de loi de l’Open VLD et du MR sur la crise Delhaize. Il y a également très peu de chances que leurs députés soutiennent les textes des partis de gauche. “Si on peut les amender, peut-être…”, entend-on. “Mais c’est un peu tuer une mouche avec un bazooka.”