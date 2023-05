Caroline Taquin (MR) défend Bouchez: “Je préfère avoir un président qui excelle dans son travail politique plutôt que sur des barres parallèles”

Elle ne considère donc pas que ce texte de loi va à l’encontre des activistes, mais qu’il les protège : “C’est un texte qui répond justement à la hauteur de la violence qui est posée et c’est nécessaire actuellement parce que cette violence est en train de se développer et beaucoup trop vite et beaucoup trop fort.”

Du côté de la police, elle estime qu’il est essentiel que la “confiance soit réinstallée entre les policiers, les syndicats et les ministres”, puisque les policiers se sentent peu écoutés. “Il faut revaloriser ce métier”, déclare-t-elle également. “Il faut réengager le dialogue et le recrutement, il y a un problème et l’attractivité est une priorité.”

Abordant par la suite la situation des migrants et la suggestion d’un conditionnement du revenu d’intégrations à un trajet d’intégration par Conner Rousseau, Caroline Taquin va dans ce sens mais veut également plus d’humanité en plus d’un “pacte européen migratoire pour renforcer les contrôles aux frontières mais aussi pour mettre tout le monde sur un même pied d’égalité au niveau des règles.”

”Elle doit être juste, ferme mais surtout humaine, ajoute-t-elle. Quand une personne quitte un pays, souvent, ce n’est pas par gaieté de cœur. On ne doit pas fermer les yeux à un pays totalitaire, un pays en guerre, et on doit aussi se préparer à la migration climatique.”

Face à ces problématiques, Caroline Taquin veut montrer une certaine unité autour de la table, indépendamment de la gauche ou de la droite : “Il est important de pouvoir dégager des consensus pour montrer que ces partis démocratiques savent travailler ensemble et sont soucieux des besoins de la population.”

Revenant sur le protoxyde d’azote, ou gaz hilarant, la députée MR sait que son interdiction pourrait causer du tort à ses adeptes en cuisine, notamment pour la crème fraîche, mais elle reste ferme : “Quand on prend une décision en politique, on ne fait d’office jamais 100 % de satisfaits donc il faut se donner des priorités.”

Par la suite, la députée MR revient sur la réforme sociale, qui ne lui fait pas peur. Mais selon elle, “il faut absolument que cette réforme soit liée à celle du travail.”

En effet, Caroline Taquin fait face à un problème d’envergure : “Au niveau des communes, on a de plus en plus de personnes arrivant au CPAS et ça impacte les finances communales. Je rencontre de plus en plus de personnes qui ne veulent pas travailler mais qui font le calcul entre ce qu’ils gagnent en allant travailler et ce qu’ils peuvent avoir avec les aides.”

Concluant sur l’abandon de Georges-Louis Bouchez dans l’émission de téléréalité 'Special Forces', la députée garde le sourire. Elle estime qu’il s’agissait d’une expérience personnelle que le président du MR voulait vivre, ce qui n’est pas à confondre avec la politique.

“Je préfère avoir un président qui excelle dans son travail politique et à la tête du parti plutôt que d’exceller sur des barres parallèles, a-t-elle déclaré. Au niveau politique, il est décrié par les personnes qui ne l’apprécient pas, je sais aussi qu’en politique plus on grandit, plus on fait de l’ombre et on est attaquables mais je peux vous dire que c’est quelqu’un que j’ai appris à connaître et il maîtrise sur le bout des ongles chaque dossier.”