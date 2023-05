Le niveau de pénurie du personnel infirmier alarme le secteur : “Si rien ne change, les patients devront rester aux urgences et finiront par décéder”

À lire aussi

“Cette année, des services d’hématologie sont obligés de fermer des lits ou de diminuer l’offre de soins au vu du manque de disponibilité du personnel infirmier en salle d’hospitalisation, déplore Adrien De Voeght, docteur en hématologie clinique au CHU de Liège et porte-parole francophone de la BHS. Concrètement, cela représente près de 15 % des lits qui sont retirés alors que le nombre de patients est en hausse. On arrive à une situation critique où on doit décider de choisir quel patient soigner en priorité. On risque de se retrouver dans une situation similaire à la France ou l’Angleterre où les gens devront rester en service d’urgence et finiront par décéder étant donné qu’il n’y a pas assez de personnel disponible. Si rien ne change, on risque d’y arriver”.

Une pénurie qui s’aggrave

Face à ce constat, la BHS et l’ensemble du secteur des soins de santé souhaitent alerter le ministre de la santé mais aussi toute l’opinion publique concernant la pénurie de personnel infirmier, aussi bien en soins hématologiques qu’en soins classiques. Le personnel infirmier est aujourd’hui épuisé et trouver du personnel spécialisé en hématologie est devenu une denrée rare.

guillement Le manque de personnel agit comme une hémorragie pour les soins de santé"

Le Ministre Frank Vandenbroucke l’a d’ailleurs lui-même déclaré récemment : 2585 lits hospitaliers avaient dû fermer sur 52 500 lits disponibles en Belgique, faute de personnel. Mais toujours aucun plan politique n’a été déposé sur la table pour éclaircir l’horizon d’un secteur en profond malaise, regrette l’association.

”Le manque de personnel agit comme une hémorragie pour les soins de santé. La diminution du personnel soignant couplée à des patients toujours plus nombreux et plus fragiles, l’espérance de vie grandissante, conduit à une diminution de la qualité de la prise en charge des patients, avec le risque, à court terme, d’absence complète de prise en charge”, alerte Prof. Dr. Marc André, Président de la BHS et Chef du service d’hématologie au CHU-UCL Namur.

”Nous n’avons aucun retour du ministre à ce stade”

Parmi les revendications de la Belgian Hematology Society, on retrouve notamment la nécessité d’assurer l’attractivité des métiers du secteur infirmier et adapter la rémunération au niveau de formation et aux compétences maîtrisées. En effet, suite à la mise en place, en 2018, des classifications IFIC (Institut de Classification de Fonctions), les infirmiers en hématologie ont vécu comme un camouflet la non-reconnaissance de leur année supplémentaire de spécialisation qui leur a permis d’acquérir des compétences additionnelles nécessaires à la prise en charge des patients oncologiques.

“Cette spécialisation n’est actuellement pas reconnue par leur statut IFIC (14), à l’opposé de certains de leurs confrères spécialisés en médecine d’urgence ou en soins intensifs qui bénéficient d’un barème IFIC plus élevé (15), indique-t-il. Après la crise, certains infirmiers ont vu leur salaire être valorisé selon plusieurs critères, ce qui n’est pas le cas du personnel en oncologie, en hématologie et en pédiatrie. Pourtant, cela faisait partie des demandes du secteur qui avait introduit plusieurs recours, ce qui n’a rien donné. Nous avons alors contacté le ministre mais nous n’avons eu à ce jour aucune réponse”.

Une campagne de sensibilisation #WeSupportOurNurses sera lancée ce 12 mai par la BHS pour interpeller davantage le monde politique et le grand public sur la fragilité grandissante des soins de santé.