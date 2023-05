Samedi matin, la météo en ravira plus d’un avec un début de journée sous le soleil. L’après-midi se déroulera par contre sous une nébulosité parfois plus variable ainsi que la possibilité d’une onde localisée.

Dans le Sud-Est, le temps sera moins clément avec des nuages cumuliformes qui s’installeront dans le ciel pour risquer de donner lieu à des averses plus nombreuses et localement intenses avec une possibilité d’orage.

À la mer et dans les Hautes Fagnes, les maxima se situeront entre 14 et 15 degrés pour 21 degrés dans le centre. Un vent modéré soufflera à la mer, bien que plus fort dans le nord-nord-est.

Concernant la journée du dimanche, de belles éclaircies sont à attendre. Mais les cumulus feront leur apparition dans les terres, apportant avec eux des averses surtout sur la partie est du pays, avec de l’orage dans certaines régions. De l’autre côté du pays, le temps restera sec et plus ensoleillé avec des maxima de 14 à 20 degrés et un vent faible à modéré de secteur nord.