Météo : un week-end sous le soleil… avant le retour de la pluie et de la fraîcheur

À lire aussi

Avec ce qui est encore tombé ce vendredi et ce qu’on attend la semaine prochaine, on pourrait d’ailleurs approcher ce triste record… Car le beau temps ne va pas s’installer plus longtemps, malheureusement. La pluie fera son retour dès lundi, avant une semaine incertaine, et plutôt fraîche. On n’attend en effet 13 degrés mardi et seulement 12 degrés maximum mercredi. Pour le long week-end, tout n’est pas encore perdu, mais on devrait connaître quelques averses entrecoupées d’éclaircies, ou l’inverse.

Il faudra d’ailleurs attendre la fin du week-end de l’Ascension pour bénéficier d’un temps un peu plus positif. “À partir du 20 mai, le temps pourrait commencer à s’améliorer lentement, bien qu’il n’y ait pas véritablement de signal anticyclonique susceptible d’apporter le “grand beau temps” pour tout le monde. Néanmoins, les modèles numériques entrevoient un changement de configuration. Les températures seront orientées à la hausse, malgré la persistance d’une certaine instabilité : cela se traduira probablement par un temps orageux par endroits, mais avec un ressenti nettement plus agréable et doux”, indique le site spécialisé La Chaîne Météo.