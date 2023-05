Trois cellules terroristes démantelées en 2023 : les effectifs de la Sûreté de l’État renforcés pour faire face à la hausse des menaces d’attentat

À lire aussi

"Depuis octobre 2022, nous sommes confrontés à des poussées de djihadisme de la part de ceux qu’on appelle des homegrown terrorist fighters", a expliqué le ministre Vincent Van Quickenborne en commission Justice de la Chambre. "La coopération entre les services de renseignement et de sécurité et la Justice est toutefois excellente. La Sûreté de l’État a été renforcée, passant de 560 collaborateurs lors de mon entrée en fonction à plus de 800 collaborateurs, et nous nous dirigeons vers les 1 000 collaborateurs."

Une nouvelle loi conférant davantage de compétences à la Sûreté de l’Etat

Une loi conférant davantage de compétences à la Sûreté de l’État a été adoptée l’année dernière. "Les sept suspects ont comparu devant la chambre du conseil le 9 mai 2023. Le traitement du dossier a été reporté pour quatre suspects, la détention préventive de deux suspects a été maintenue et un suspect a été libéré sous conditions. Le parquet a interjeté appel de cette décision de libération. Deux personnes ont été placées sur la liste de l’OCAM au cours de l’instruction. Aucune des personnes arrêtées n’était un combattant revenant de Syrie", a-t-il fait valoir.

Un constat interpelle : les menaces d’attentats proviennent d’individus toujours plus jeunes. "Nous restons vigilants à l’égard des jeunes qui se radicalisent et suivons, pour ce faire, la stratégie contre le terrorisme, l’extrémisme et la radicalisation. Les cellules de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme interviennent dès les premiers signes inquiétants de radicalisation. Si un suivi de sécurité est nécessaire, les task forces locales entrent en jeu. Elles assurent l’échange d’informations et prennent des mesures adéquates."

"Les organisations terroristes parviennent encore à propager leurs idées dans le monde entier par le biais de canaux en ligne"

Ainsi, dans un nombre croissant de dossiers de menaces, les suspects sont jeunes, voire très jeunes. "Ils trouvent généralement des personnes partageant leurs idées par le biais de forums en ligne sur WhatsApp, Telegram ou Discord. Les services tentent d’identifier à temps ces profils et de déjouer leurs plans. La loi de juillet 2022 le leur permet", poursuit le ministre. "Ces informations sont partagées rapidement et régulièrement au sein des organes de concertation. Les organisations terroristes parviennent encore à propager leurs idées dans le monde entier par le biais de canaux en ligne. Il est indispensable de rechercher et de supprimer ces contenus."

Le niveau de menace ne doit toutefois pas être relevé pour le moment et il reste à 2. "Les services ont la situation sous contrôle", conclut-il.