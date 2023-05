Les Belges invités à renouveler leur permis de conduire : le format papier doit-il aussi être remplacé ?

Passé la date d’expiration mentionnée sur la carte, il faut se rendre auprès de sa commune pour la changer. La démarche coûte entre 20 et 25 euros, selon les taxes communales appliquées. Pourquoi ce délai ? Il s’agit là d’un impératif de sécurité, explique-t-on au SPF Mobilité. Il a été estimé qu’à partir de dix ans, les dispositifs de sécurité risquaient d’être déjoués par les faussaires.

”Les premiers remplacements de permis ont en fait eu lieu dès l’année 2020, quand les permis délivrés dans les communes pilotes sont arrivés à expiration”, explique le SPF Mobilité. “Au début, nous pensions que les Belges allaient spontanément se rendre dans leur commune pour changer la carte”. Mais la plupart des personnes concernées n’ont sans doute pas regardé la date d’expiration. Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a dû débloquer un budget à destination des communes pour que celles-ci puissent envoyer un courrier de rappel aux administrés concernés. Un peu comme pour les cartes d’identité, où le citoyen est averti de l’approche de l’échéance. Il existe toutefois une grande différence avec le document d’identité : détenir un permis de conduire n’est pas obligatoire, à condition de ne plus prendre le volant.

Valable, même à l’étranger

Il faut dire qu’avec les permis papier (délivrés avant 2013 donc), il n’était pas question d’une date de péremption même si, dans certains cas, le remplacement peut s’avérer nécessaire. “Selon la loi, lorsque la personne n’est plus reconnaissable sur la photo, il faut changer le document. C’est parfois le cas lorsque la photo a été prise lorsque le conducteur avait 18 ans et qu’il en a aujourd’hui 60”, pointe la porte-parole du SPF Mobilité. Mais bien souvent, les conducteurs préfèrent garder le premier document. Car une fois le changement opéré, il n’est pas possible de conserver son ancien papier rose.

Depuis 2019, les jours du permis de conduire au format papier sont comptés. D'ici 2033 en effet, il ne sera plus valable sur le territoire européen. Tous les conducteurs devront alors opter pour le format européen. Plus petit, plus pratique, mais certainement moins nostalgique. Entre-temps, le papier rose reste valable, même à l’étranger, pour conduire votre véhicule ou même pour en louer un. “Nous invitions toutefois les Belges à anticiper et à opter pour le permis européen avant la dernière minute”, précise encore le SPF Mobilité.