Willy Borsus, vice-président wallon : “Il faut diminuer les charges fédérales qui pèsent sur les indépendants”

Avez-vous été beaucoup contacté par les entreprises et les commerçants ?

”Oui, beaucoup. Même si la situation était extrêmement différente selon les secteurs et la nature de leur activité. Certaines entreprises avaient des difficultés à répercuter l’évolution du coût de l’énergie sur le prix de vente de leurs produits. D’autres, qui étaient protégées par des contrats fixes jusqu’au début de cette année, ont vu leurs contrats basculer et leurs coûts de l’énergie être multipliés de façon incroyablement importante. Pour certains indépendants, la situation était destructrice. Nombre d’entre eux étaient sous une pression très forte. C’est la raison pour laquelle il faut diminuer les charges qui pèsent sur eux, comme les cotisations sociales, par exemple.”

La Wallonie a-t-elle connu de nombreuses faillites à cause de cette situation ?

”Assez paradoxalement, le nombre de faillites est resté relativement bas en Wallonie. En 2021, il y avait encore partiellement le moratoire sur les faillites. Mais si l’on compare 2022 avec 2019, on constate une diminution de 18 % des faillites. L’année passée, 2.202 entreprises ont mis la clé sous la porte.”

Willy Borsus rappelle que les indépendants ont souffert pendant la crise. ©JC Guillaume

Est-ce que l’intervention des pouvoirs publics a joué un rôle dans la limitation des faillites ?

”Elle a joué un rôle partiel, puisque nous avons mis en place des dispositifs de soutien. Lors du covid, nous avons mis en place plusieurs mesures d’aides directes. Nous avons depuis apporté des soutiens sous forme de prêts ainsi que des mesures d’accompagnement qui visent à diminuer leur consommation d’énergie ou à les aider à changer leur mode d’alimentation énergétique.”

En Flandre, les aides régionales ont été plus importantes qu’en Wallonie. Et pourtant il y a eu plus de faillites. Comment l’expliquez-vous ?

”En ce qui concerne l’énergie, nos mesures sont vraiment comparables à celles de la Flandre. Au niveau du covid, il y a effectivement eu des différences, même si je rappelle que les aides covid ont représenté plus d’un milliard d’euros pour la Wallonie. Notons également que notre tissu socio-économique est différent de la Flandre. Si on veut comparer les entreprises, on doit avoir une analyse très fine en disant quels sont les fonds propres des entreprises, quelle est leur taille, travaillent-elles plus à l’export… ce sont ces éléments qui font la différence.”

Vous avez mis en place une plateforme pour permettre aux entreprises d’obtenir des primes. A-t-elle été utile ? Au Parlement wallon, vous avez indiqué que seuls 265 dossiers avaient été soumis.

”Exact. Car deux périodes sont concernées. La première période, celle que vous mentionnez, vise le traitement pour le dernier trimestre de l’année 2022, comparé au même trimestre de l’année 2021. Effectivement, cette mesure a eu un succès très limité. C’est la raison pour laquelle nous avons pris une deuxième mesure qui concerne le troisième trimestre de l’année 2022, le trimestre où l’on a connu le pic de l’électricité et le pic du gaz, à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre. Les entreprises qui avaient des contrats variables ou dont les contrats fixes venaient à échéance en septembre ou en octobre ont été fortement impactées à ce moment-là. Pour cette deuxième mesure, on va traiter le troisième trimestre de l’année 2022 en le comparant au même trimestre de l’année 2021. La région wallonne intervient dans un pourcentage du différentiel du coût de l’énergie entre les deux trimestres que je viens de citer. La plateforme est ouverte maintenant sur https://aide-energie-entreprises.wallonie.be/fr . Les demandes peuvent être faites jusqu’à la fin du mois de mai.”

Le métier d’agriculteur et l’agriculture sont sous pression

Willy Borsus vient de mobiliser un fonds de 27 millions d’euros pour aider les producteurs frappés par la sécheresse. Estime-t-il que la production agricole wallonne est à risque ? “On constate que le revenu agricole est trop bas”, répond le ministre wallon de l’Agriculture. “Le métier d’agriculteur est sous pression et l’agriculture elle-même est sous pression. Pourquoi ? Parce que les habitudes de consommation ont évolué. D’une part, il y a la concurrence internationale très forte. Les normes sont de plus en plus restrictives par rapport à une série de produits. Et surtout, le prix de la terre explose. Même pour trouver des terrains en location, c’est extrêmement compliqué. La liste de toutes les contraintes qui pèsent sur le monde agricole est très longue.”

Le libéral considère que les pouvoirs publics doivent répondre à ces difficultés. Raison pour laquelle il a décidé, en se basant sur l’expertise de l’IRM, d’indemniser les agriculteurs. “Ce qui a le plus souffert, ce sont les prairies. Il y aura une intervention de l’ordre de 220 euros par hectare.”

Une des grandes priorités de Willy Borsus, c’est la défense de la proximité, un terme qu’il préfère à “circuit court”. Cela passe par la valorisation de produits agricoles, horticoles et transformés issus des régions proches, la défense des circuits de vente directe à la ferme, les circuits bios ou encore les carrefours paysans. Homme de la campagne, le Marchois observe que l’évolution de la consommation des Belges a un impact sur l’économie agricole wallonne. “On mange moins de viande qu’auparavant, mais dans cette proportion de viande, on mange plus de volaille. Les gens consomment également plus de plats à emporter. Le nombre de têtes de bétail sur le territoire wallon a diminué de façon continue ces dernières années et nous produisons davantage d’alternatives végétales.” Y a-t-il de l’espace pour de nouvelles filières. “En Wallonie, on produit seulement 15 % des moutons qu’on y consomme. Voilà une filière qui mérite d’être développée…”