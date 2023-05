Le “deux poids, deux mesures” des progressistes belges sur la question LGBT à l’approche de la Pride

À lire aussi

À Genk, dans le Limbourg, deux employés communaux et un bénévole de l’association LGBTQIA + OGWA (Ook Genks Wel Anders) ont été pris à partie verbalement par des étudiants du collège technique Atlas. Lors de cette action contre l’homophobie, plusieurs dizaines d’étudiants ont entouré les travailleurs, certains hurlant “Allah Akbar”. Selon les témoignages, plusieurs élèves ont craché et jeté des objets sur les symboles arc-en-ciel.

Ces différents faits sont révélateurs d’une forte intolérance en divers points du pays. Ils ont, à juste titre, choqué l’opinion publique et suscité des réactions dans la classe politique. Mais ces réactions ne portaient pas la même charge émotionnelle selon les cas. Ainsi, les attaques très symboliques contre les passages piétons ont scandalisé des élus du PS, du PTB et d’Ecolo. Certains d’entre eux ont même reçu des commentaires haineux lorsqu’ils condamnaient les faits sur les réseaux sociaux.

À Bruxelles, plusieurs élus de gauche ont vertement tancé le bourgmestre Cerexhe pour son positionnement. Mais si ses déclarations portent à première vue un caractère LGBT-phobe, son attitude semble plutôt relever de la guerre des territoires. L’élu Engagés, en guerre avec la ministre régionale Elke van den Brandt (Groen) depuis des mois pour une histoire de pistes cyclables, n’aurait visiblement pas supporté que cette dernière fasse repeindre un passage sur un tronçon régional traversant sa commune. Cette querelle locale sur fond d’anti-progressisme a valu à Benoît Cerexhe des qualificatifs peu glorieux de la part des élus de gauche dont les partis sont dans la majorité régionale.

Ce qui est curieux, c’est que ces mêmes élus se sont fait très silencieux devant les violentes agressions qui se sont produites à Genk. Du côté du PS et du PTB, à l’exception d’Elio Di Rupo et de Christie Morreale, on observe un quasi-silence radio concernant ces faits autrement plus inquiétants. Du côté d’Ecolo, seule Marie Colline Leroy a osé s’exprimer. Dans un communiqué, la nouvelle secrétaire d’État en charge de l’Égalité des chances et des genres a condamné ces “différents incidents” qui se sont produits “à Genk et à Seraing”, mettant sur le même pied les différentes agressions.

Deux poids, deux mesures

Un “deux poids, deux mesures” qui semble souligner les limites d’une certaine récupération politique. À gauche, personne ne s’est ému de voir que les “incidents” à Genk semblait relever d’une interprétation abusive et erronée de l’islam. Là où les condamnations des vandalismes urbains renforçaient un positionnement tactique à l’approche de la Pride, un événement où se concentrent toutes les formes de récupération politique, la condamnation des agressions à Genk touchait à un angle mort de la stratégie électorale. Au collège Atlas, deux communautés dont les partis progressistes se réclament sont entrées en collision. Il semble donc difficile pour la gauche de critiquer ce qui peut être lu comme les dérives d’une éducation religieuse sans toucher à une communauté dont elle recherche les faveurs. Ses explications timidement avancées portaient sur la précarité des origines sociales des agresseurs.

La droite, par contre, moins craintive à l’idée d’être potentiellement taxée d’islamophobe, ne s’est pas privée de condamner l’agression au collège Genk et surtout de pointer la frilosité dans les réactions des partis qui se proclament progressistes, évoquant un relativisme culturel aveugle aux difficultés liées aux questions identitaires et migratoires. À l’inverse, les élus de droite étaient moins prolixes sur les passages pour piétons.