Le VLD fustige la N-VA sans défendre la Vivaldi, la N-VA dézingue la Vivaldi, Groen accable le gouvernement flamand…

Le confédéralisme ou rien

Sans surprise, la N-VA a pointé les difficultés économiques de la Wallonie lors de son troisième congrès. Devant 2 500 militants réunis à Anvers, son président Bart De Wever a comparé la situation en matière d’emploi dans “la circonscription du PS” avec la Flandre, la seule entité à avoir “un taux d’endettement sain”. Pour soutenir son argumentaire confédéraliste où la Flandre ne devrait plus soutenir économiquement la Wallonie, le nationaliste a souligné que “la Flandre n’a pratiquement pas de chômage”, omettant de préciser que la plus importante quantité de malades de longue durée se trouvait au nord du pays, ce qui représente un coût énorme.

À lire aussi

Pourtant, Bart De Wever n’incrimine pas le PS. S’il en veut à quelqu’un, c’est aux partis flamands au sein de la Vivaldi qui continuent de travailler avec les socialistes, tels que l’Open VLD et le CD&V. Ces deux partis qui sont également ses partenaires au niveau régional et qu’il considère comme des “marins peu scrupuleux” engagés dans un navire que le ministre-président Jan Jambon (N-VA) doit guider contre vents et marrées. Et d’asséner : “Un vote émotionnel ne sauvera pas la Flandre. Au contraire, il fera le jeu du PS et de la Vivaldi”. Le député européen Geert Bourgeois a parlé d’une “atmosphère des grands jours”.

L’emploi, oui, mais pas public

À quelques dizaines de kilomètres, près de 500 libéraux s’étaient réunis dans le cadre du Liberal Vuur (Feu libéral), cette suite de congrès durant lesquels le VLD défendait l’idée d’avoir un pays “fort et libre”. Comme la N-VA, le parti du Premier ministre a fustigé l’idée d’un État trop soutenant envers les chercheurs d’emploi et les inactifs, glorifiant l’entrepreneuriat et la libre entreprise. Dans les médias, la secrétaire d’État Alexia Bertrand et le vice Premier ministre Vincent Van Quickenborne avaient ainsi amené l’idée d’avoir un écart net de 500 euros entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas.

À lire aussi

Les balles tirées par le VLD étaient clairement adressées au PS et à Ecolo-Groen. Si Alexander De Croo s’en est rapidement pris à la N-VA, soulignant le danger d’une division du pays, ses propos n’ont pas éclipsé ceux de son président de parti. Sur la VRT, Egbert Lachaert a précisé qu’il ne croyait pas véritablement en la reconduction de la Vivaldi et que le futur gouvernement pouvait être composé d’autres partis. Un accord avec la N-VA n’est pas à exclure.

S’attaquer au pollueur

Groen, pour sa part, a été essentiellement critique envers les partis du gouvernement flamands (N-VA, CD&V et Open VLD). Réunis samedi à Louvain, les écologistes flamands ont dénoncé les 20 années de politique de droit qui font qu’aujourd’hui, les Flamands doivent attendre pour tout : pour des soins, pour une place en crèche, pour une aide psychologique. “Le gouvernement flamand renonce à sa mission principale : protéger la santé de tous”, ont déclaré les coprésidents Nadi Naji et Jérémie Vaneeckhout, regrettant la politique environnementale flamande qui protégerait davantage les entreprises que les citoyens.

C’est dans ce cadre de réflexion que Groen a proposé de supprimer les permis de polluer. “Il est temps de s’attaquer aux grands pollueurs”, ont clamé les verts. “Les permis environnementaux perpétuels que les grands pollueurs peuvent demander seront supprimés. […] En délivrant des droits de pollution perpétuels, le gouvernement flamand renonce à sa mission principale : protéger la santé de tous ses citoyens.”

Vooruit s’en sort bien

Groen s’en est donc pris aux partis de droite et de centre-droit flamands, la N-VA a taclé à peu près tous les partis et l’Open VLD a tiré sur le PS, la N-VA et plus légèrement sur les écologistes. Mais s’il y a bien un parti qui a échappé aux balles, c’est Vooruit. Au parlement fédéral, il se murmure que les socialistes flamands seront les incontournables de 2024. Conner Rousseau est loué pour sa capacité à imposer des grands thèmes dans le débat public. Et leur absence sur les cibles des partis confirme cette hypothèse que Vooruit devient de plus en plus intouchable.