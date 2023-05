Bouchez canarde les “arguties” de Bart De Wever pour “faire parler de lui”, Laaouej rejette cette “destruction de l’État fédéral”

Dans l’analyse de Bart De Wever, le PS apparaît comme le parti incontournable des élections de 2024. Le PS serait la formation qui donnera le ton des décisions, main dans la main avec le probable plus important parti de Flandre, la N-VA. C’est bien connu, les deux partis sont les meilleurs amis-ennemis. “On est de bons amis parce que l’on n’est d’accord sur rien”, nous expliquait récemment le député N-VA Sander Loones.

Mais le PS est-il prêt, comme le sous-entend le président des nationalistes, à accepter un modèle confédéral avec un État central mineur ? À l’été 2020, Paul Magnette et Bart de Wever n’étaient pas loin d’un accord, raconte Wouter Verschelden dans son livre Les fossoyeurs de la Belgique. Selon le journaliste flamand, les deux présidents de parti avaient trouvé un terrain d’entente sur une forme de confédéralisme qui impliquerait une décentralisation des pouvoirs en trois États fédéraux.

”Certainement pas une option”

Questionné lundi à ce propos, le Parti socialiste réfute complètement cette option. “J’invite le président de la N-VA à ne pas prendre ses rêves pour des réalités”, objecte Ahmed Laaouej, président du PS bruxellois, qui évoque une “tentative de manipulation très claire de Bart De Wever”. Pour le PS, “le confédéralisme n’est certainement pas une option” puisqu’il est “l’antichambre du séparatisme”. Les socialistes défendent “un fédéralisme de maturité”, ce qui passe par un “renforcement des collaborations entre le fédéral et les entités fédérés”.

Une Belgique à quatre régions ? Ce n’est pas le projet. La priorité pour le PS est d’avoir “un gouvernement le plus à gauche possible”, ce qui permettra “d’assurer un redéploiement économique”, de faire “avancer les droits et les libertés” et de “préserver un État démocratique”, poursuit le chef des socialistes à la Chambre. Mais certainement pas de défendre un projet “qui mènerait à la destruction de l’État fédéral”.

De la posture électorale

Lundi, le bourgmestre d’Anvers a également déclaré qu’il “n’aimait pas trop” Georges-Louis Bouchez. Ces attaques sont des “jeux d’enfants”, balaie le président du MR qui préfère se concentrer sur “la construction de vrais projets”. Ces critiques n’empêcheraient de toute façon pas le MR de monter au fédéral avec la N-VA.

”Avec qui d’autre pourraient-ils le faire ? Avec le PS ? Avec Écolo qui ne veut pas du nucléaire ? Il leur faut des partenaires. Il suffit de lire notre programme, le MR est le parti avec lequel il est le plus apte à collaborer”, tranche le libéral. Pas question toutefois pour le Belgicain d’accepter le confédéralisme. “Le MR a toujours été très clair là-dessus. Nous sommes contre la multiplication des ministres qui n’entraînerait que des dépenses supplémentaires pour l’État. Nous défendons un modèle plus efficace sur le plan financier. La volonté du MR est d’aller vers une refédéralisation des compétences, ce qui implique davantage de responsabilisations et une réduction du nombre de représentants politiques.”

Pour Georges-Louis Bouchez, les déclarations de Bart De Wever sont “des arguties pour faire parler de lui”. “Tout ça, c’est de la posture électorale. Bart De Wever souhaite-t-il augmenter les impôts ? Souhaite-t-il augmenter le nombre de ministres en Belgique ? Après une réforme de l’État, il faudra plusieurs années avant que la séparation des compétences ne soit appliquée. Quelle compétence souhaite-t-il voir régionalisée ? La fiscalité ? Le climat ? La justice ? La police ? Bart De Wever pense-t-il vraiment que le trafic de drogue va diminuer dans sa ville si on donne plus de pouvoir à la police flamande ? Quand on voit son bilan sécuritaire à Anvers, on se dit qu’accorder davantage d’autonomie à Anvers ne serait pas forcément la solution”, flingue le Montois, rappelant que le bourgmestre d’Anvers avait été “le premier à faire appel à la police fédérale” lorsque la situation a déraillé.

guillement Bart De Wever est quelqu’un de très intelligent. Il maîtrise très bien le latin, mais les mathématiques ne sont pas son point fort."

Et sur la proposition de créer un mini-cabinet pour gérer le pays le temps des négociations pour la formation du futur gouvernement ? “Bart De Wever est quelqu’un de très intelligent. Il maîtrise très bien le latin, mais les mathématiques ne sont pas son point fort. S’il n’a pas 76 députés qui soutiennent son idée au sein de la coalition, il ne peut rien faire. Au MR, on préfère un gouvernement avec des maxi-ambitions plutôt que des mini-cabinets.”