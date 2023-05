Élections présidentielles en Turquie : “Si Erdogan est à nouveau élu, le peuple contestataire va souffrir comme jamais”

À lire aussi

Emre Sumlu, coprésident d’Ecolo Bruxelles, ne cache pas son inquiétude quant à la suite. “Quelques milliers de voix pourront faire la différence au second tour. J’espère que les résultats seront respectés. Des échos que je reçois de ma famille qui vit en Turquie, les craintes existent au sein de la population. De nombreux Turcs espèrent que les choses pourront changer”. L’écologiste né en Turquie souligne que le résultat de l’élection pourrait avoir des répercussions sur la politique belge. “Erdogan a placé un certain nombre de gens au niveau de la diplomatie. Sur le plan géopolitique, la Turquie est dans une position délicate quand on voit ses relations avec la Russie et l’Union européenne.”

Pour Bahar Kimyongür, “ces élections sont cruciales pas seulement pour l’avenir démocratique du pays mais aussi pour son existence en tant que république laïque. Plus de 24 millions d’électeurs ont voté contre Erdogan. Ce sont plus de 24 millions de citoyens menacés, insultés jour et nuit et même accusés de terrorisme par Erdogan”, décrit le journaliste et traducteur d’origine turque. “S’il est à nouveau élu, le peuple contestataire va souffrir comme jamais. De plus, l’austérité qu’il impose tant sur le plan économique que religieux va approfondir la pauvreté et le fatalisme dans la société turque. Pour l’opposition, une défaite électorale signerait la mort de la République de Turquie fondée il y a un siècle par Mustafa Kemal. Alors qu’elle rêvait d’atteindre les standards démocratiques de la Scandinavie, l’opposition devrait se résoudre à vivre dans une sorte de dictature moyen-orientale, subir au quotidien les caprices de l’émir et attendre sa mort pour pouvoir respirer.”

“Les taux de participation sont colossaux”

Sur place, Malik Ben Achour (PS) parle d’une ambiance plutôt paisible. Pas de grandes manifestations politiques, ni de vives expressions d’émotions. Le député fédéral participe à une mission d’observation parlementaire pour l’OSCE. “Les taux de participation sont colossaux”, observe le chef de délégation qui a visité différents bureaux de vote à Istanbul samedi. “Il y a un intérêt massif de la population turque pour les élections qui se traduit par une présence massive dans les bureaux de vote.”

Pour le socialiste, cette troisième mission d’observation à l’étranger est la plus compliquée de sa carrière. “Tout est hypercontrôlé”, remarque-t-il. “Le processus électoral observé est extrêmement solide. Mais nous n’avons pas été super bien accueillis par les témoins de l’AKP, le parti du président sortant Erdogan. Ces derniers nous posaient plein de questions et étaient extrêmement suspicieux. Notre présence était au début perçue comme paternaliste. Mais cela s’est résolu après que l'on a expliqué le but de notre mission d’observation.”

Malik Ben Achour raconte avoir été “extrêmement impressionné” par la force de mobilisation de l’AKP. “Dans n’importe quelle école, on voyait des gens avec des badges orange”, un signe de ralliement à l’AKP qui ne portait pas la mention du parti mais bien sa couleur. “Bien que ces gens étaient là anonymement, on savait qu’ils étaient là pour le parti. Ce qui pouvait mettre une certaine pression sur les votants. Moi qui fais partie d’un parti de masse, j’étais impressionné par cette capacité à mobiliser les troupes.”

À Bruxelles, les élections se sont déroulées dans le plus grand calme. Selon le bourgmestre Emir Kir, Saint-Josse n’a par exemple pas connu d’expressions fortes comme cela avait été le cas cinq ans plus tôt. Dans cette commune bruxelloise qui abrite une très importante communauté turque, “il y a eu beaucoup moins d’activités politiques que les précédentes fois”, poursuit l’élu qui déclare ne pas avoir vu de groupes faire campagne sur sa commune.