Yves Van Laethem, virologue, commence par donner son explication sur les effets du Covid sur les sportifs. “L’interaction entre ce virus et les sportifs se pose au niveau du cœur. Mais il faudrait tester tout le monde alors, et pas uniquement les cyclistes. Intrinsèquement, on a peu de raisons de penser qu’il courait un risque important”. Tandis que Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la DH, explique qu’on a vu des cas de coureurs qui ont continué avec la Covid et ont failli en mourir. “Il vaut mieux être trop prudent que pas assez”.

Au sujet de l’interdiction aux casseurs de manifester, Luc Hennart, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, explique qu’on fait l’erreur d’opposer les droits de grève et de travailler. “C’est aller un peu vite en besogne. Si on oppose le droit de la grève à celui du travail, c’est clair que la conclusion va être que le droit de grève doit tomber. Les deux doivent cohabiter”.

Enfin, Michel Kacenelenbogen, directeur du théâtre “Le Public”, rappelle que personne n’est obligé d’aller voir Beyoncé à 500 euros la place. “Un produit est proposé mais personne n’a été forcé de payer ce prix-là”.