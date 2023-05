Le coup de gueule d’un directeur d’une maison pirate pour déficients mentaux : “La paupérisation de la société fait que l’on croule sous les demandes”

”La plupart viennent d’instituts psychiatriques fermés comme Titeka et Fond’Roy mais comme ils ne peuvent être hospitalisés indéfiniment, ils se retrouvent dans les centres d’hébergement privé”, explique Saaid Barhdadi, fondateur du centre d’hébergement d’Ixelles qui compte 45 résidents aux profils variés. “Ce sont des laissés-pour-compte de la société qu’il convient d’intégrer pour qu’ils aient un suivi psychomédical et qu’ils évitent de se retrouver dans la rue.”

Au centre d’hébergement d’Ixelles, chaque résident doit payer 1200 euros par mois. “Ils ont moins de 60 ans et sont donc trop jeunes que pour être placés dans des maisons de repos. Ils se retrouvent donc dans les maisons privées. La problématique est telle que nous croulons sous les demandes. Nous recevons des demandes tous les jours émanent d’hôpitaux psychiatriques, d’Erasme, de Bordet, de Saint-Pierre, des CPAS, des familles”, poursuit-il.

"Un couple qui a un enfant de 25 ans mais qui ne sait plus quoi en faire va dès lors se renseigner pour savoir si on est en mesure de pouvoir l’héberger. Il y a toutefois une série de conditions à remplir pour éviter tout débordement comme le fait que le patient ne doit pas être dangereux ni violent. Il s’agit d’une situation terrible et nous faisons au mieux pour encadrer ces personnes dans la mesure des moyens dont nous disposons, et en évitant une surcapacité pour continuer à offrir un hébergement décent”, ajoute Saaid Bardhdadi.

Selon lui, la paupérisation de la société explique le nombre de demandes toujours plus élevées. “Certains jeunes sont rapidement livrés à eux-mêmes car leurs parents ne savent plus quoi en faire. Or, ils sont incapables de vivre seul et ils tombent rapidement dans la drogue, l’alcoolisme, font de mauvaises fréquentations. Nous sommes un centre semi-ouvert et certains résidents se retrouvent, la journée, dans la rue”, ajoute-t-il.

Certains patients semblent également poser problème et doivent dès lors être placés dans des centres plus isolés. “Nous avons par exemple le cas d’un patient très difficile à gérer. Il a été placé ici par son administrateur mais il est ingérable. On a été obligé de lui faire un renon après seulement trois semaines. Il va dans la rue, mendie auprès des passants. De plus il est très costaud et peut paraitre impressionnant. Cela nous fait calmement une mauvaise publicité. Il va prochainement être placé dans un centre identique dans les Ardennes. Nous attendons dès lors que les autorités prennent conscience de la gravité du problème et que des subsides soient octroyés pour proposer une solution d’hébergement optimal et pérenne”, conclut Saaid Barhdadi.